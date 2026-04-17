【STU48 石田千穂サード写真集「天職」】 4月22日発売予定 価格：3,520円

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集英社は、4月22日に発売するSTU48・石田千穂さんの3rd写真集「天職」のデジタル版を、紙版と同日に発売する。また、本写真集から先行カットを公開した。

本書は、STU48の1期生として加入以来、長らくグループを牽引してきた石田千穂さんの3rd写真集。撮影はシンガポールのリゾート地にて行なわれ。開放的な雰囲気の中で、ランジェリーやビキニ姿のほか、彼女史上最高の“オトナSEXYカット”にも挑戦した。

【石田千穂さん コメント】

「STU48の石田千穂です。卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。

シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。

STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。

とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです」

(C) 菊地泰久／集英社