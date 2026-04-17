お笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が１７日、都内で行われたヤンキー文化をテーマにした体験展示「大ヤンキー展」のＰＲイベントに出席した。

同展示会は、元放送作家の鈴木おさむ氏が企画。４０〜５０代にはたまらないヤンキー文化の象徴である「特攻服」や「改造バイク」など、３００点以上のアイテムを展示している。

ＰＲ大使の佐田は、かつて地元・福岡で暴走族の総長を務めており、「懐かしい思い出がよみがえる」と興奮した。

佐田の私物である特攻服も展示され、ズボンの太もも周りの幅を指す「わたり」が話題に。「僕のは、わたり１００センチ」と明かし笑わせた。

若い世代のヤンキーに向けては「法律だけは知っとけよ」とメッセージ。続けて「僕が（高校時代に）捕まった時、おやじから『もっと本を読みなさい。法律を勉強しなさい』と手紙が送られてきた。それでなるほどと思った」と明かした。

イベントには、鈴木おさむ氏と、監修を務めたヤンキー界の重鎮・岩橋健一郎氏も出席。鈴木氏は、ヤンキー文化について「日本のカルチャーに相当影響を与えている。ある意味、時代劇になっている」と話した。

展示会は、１８日から５月１０日まで、東京・北千住マルイ７階イベントスペース（１０１０ＰＡＲＫ）で開催される。