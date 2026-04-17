芸能事務所スターダストプロモーションの公式サイトが17日までに更新。所属タレントのへの誹謗中傷に関して注意喚起を行った。

「ファンの皆様へ注意とお願い」として「日頃より、弊社所属タレントを応援いただきまして、誠にありがとうございます。皆様へ、以下お願い申し上げます」と書き出し。「【弊社所属タレントに対するインターネット・SNSを中心としたご投稿・コメントについて】」と題して「一部の方からではございますが、誹謗中傷とも取れる内容の投稿やコメントを確認しております。つきましては、事務所スタッフが悪質または閲覧してくださる皆様にとって不快だと判断した投稿やコメントにつきましては、今後削除するなどの対処をさせていただきます」と報告した。

また「【危険行為、迷惑行為について】」と題して「一部の方による付きまとい行為が見受けられています。こういった危険行為、迷惑行為はタレント本人の安全や精神的負担となるだけでなく、他のファンの皆さまへの不安や混乱、現場スタッフの業務にも多大な支障を及ぼしますので、一切禁止とさせていただいております」と注意。「誠に恐縮ではございますが、皆様におかれましてはご理解とご協力を頂けますよう何卒宜しくお願いいたします」と締めくくった。

スターダストプロモーションでは所属の女優・新木優子が11日に俳優の中島裕翔との結婚を発表。両事務所の公式サイトでそれぞれ発表された。