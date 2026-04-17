日版からぷっくり感でリアルな料理を再現した「めし～リングスタンプシール」が登場
【めし～リングスタンプシール】 5月下旬 発売 価格：506円
開催期間：4月18日～5月29日
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日本出版販売（日版）は、オリジナルブランド「Komamono Lab（コマモノラボ）」から、個性豊かなクリエイターとの出会いを形にした「Komamono クリエイティ部」シリーズの新商品として「めし～リングスタンプシール」を5月下旬より全国の書店、雑貨店、ECサイトにて順次販売開始する。価格は506円。
□取扱い店舗
人気イラストレーター・一色十秋氏が描く多彩な料理の世界
「めし～リングスタンプシール」は、イラストレーターの一色十秋氏が描く世界の多彩な料理を、シーリングスタンプ風の“ひと皿”に見立てたシール。種類はヨーロピアン、デパート、和食、中華、エスニック料理、給食の全6種。1枚のサイズは直径約30mm程度。
皿に盛り付けられた料理のリアルさとかわいさを、凹凸のぷっくり感とつや感で立体的に表現している。手帳やノートのデコレーションはもちろん、シール交換でも喜ばれそう。またシーリングスタンプのように手紙の封緘に使うこともできる。
全国のロフトやロフトネットストアで先行発売
発売に先駆け、4月18日より全国のロフトで開催される「デコレーションパーティ2026」にて先行販売が行なわれる。
開催期間：4月18日～5月29日
取扱店舗：全国のロフトおよびロフトネットストア
※一部取り扱いのない店舗がございます。また、在庫状況は店舗により異なります。
ヨーロピアン
デパート
和食
中華
エスニック料理
給食