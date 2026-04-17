日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」が１７日放送され、京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）が遺棄された事件を取り上げた。

結希さんは３月２３日に行方不明となり、京都府警は同２５日に顔写真や当時の服装を公開。世間的に注目される中、結希さんの遺体を遺棄したとして父親の安達優季容疑者（３７）が４月１６日、京都府警に逮捕された。

番組では、元大阪府警で犯罪ジャーナリストの中島正純氏がスタジオ出演。結希さんの行方不明が明らかになった３日後の３月２６日、府警が容疑者の自宅で黒いクルマを調べていたことを紹介した。

これについて、ＭＣで南海キャンディーズの山里亮太は「（行方不明の）３日後に父親（周辺の捜索）というのは早いなと思う」と疑問を口にした。

中島氏は「そのころから警察はマークしていたんじゃないかと思う。（事件では）初動捜査が大切。３日も経てば初動ではないが、一日も早く証拠隠滅されないようにクルマを調べたんだと思う」と述べた。

同氏は、容疑者が遺体を複数か所移動したとされることについて「不可解」と指摘し、こう解説した。

「遺体を移動させるのは難しいことだと思う。（行方不明）初期の段階から（府警が）マークしている父親が、市内にどんどんマスコミが入って人目もある中、移動させるのは難しい」

ただ、「初期の段階で、行方不明の子どもの保護者という立場の時、初期の数日間で遺体を移動させていた可能性は十分ある」と語った。