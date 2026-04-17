HANA『SPUR』通常版表紙に初登場！「今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたら」

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HANAが、モード誌『SPUR』6月号通常版（4月23日発売）の表紙に登場する。

■モードな素顔に迫る撮り下ろしン写真とともに「NEXT VISION」を語る特集も！

HANAが『SPUR』表紙に登場するのは今回が初。デビュー2年目を迎えた彼女たちの、モードな素顔に迫る撮り下ろしファッション写真とともに、「NEXT VISION」を語る特集も掲載される。

2025年4月の鮮烈なデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしているHANA。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。

インタビューでは、デビュー1周年を経て見えてきたそれぞれの未来図を告白。フェンディのミラノ・コレクションに出席したYURIのファッションへの熱意や、KOHARUの楽曲制作への挑戦、JISOOが描くセルフプロデュースの夢など、ここでしか語られないエピソードが満載。

現在、全17都市を巡る1stツアー『Born to Bloom』を開催中の彼女たち。アーティストとして、そして一人の表現者として、さらなる飛躍を誓う7人の等身大の言葉を届ける。

なお、スペシャルエディション版のカバーには、Snow Manの目黒蓮が登場する。

メイン写真：『SPUR』2026年6月号通常版表紙 (C)SPUR2026年6月号通常版／集英社 Photography／Mitsuo Okamoto

■HANA コメント

■書籍情報

2026.04.23 ON SALE

『SPUR』6月号

通常版表紙：HANA

スペシャルエディション版表紙：目黒蓮（Snow Man）

■関連リンク

『SPUR』公式サイト

https://spur.hpplus.jp/

■【画像】目黒蓮（Snow Man）が登場する『SPUR』6月号スペシャルエディション版表紙