人気レースクイーンの霧島聖子（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。“全方位OK”ミニスカ・コス姿を披露した。

「正面、全身、バックショット、どこから撮っても盛れる最高コスチューム」とつづり、ブルー、白、ピンクのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「聖子さんコス似合ってて可愛い」「美しいです」「おしりがチャームポイントでしょうか」「可愛くてカッコいい」「素敵です」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。