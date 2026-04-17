世界で1番売れた揚げたてからあげとしてギネス認定！40周年を記念した「からあげクン」が続々登場！
ローソンと言えば、「からあげクン」とも言えるほど、ローソンを代表する看板商品。2024年の年間販売数が2億8689万8542食で、「世界で1番売れているからあげブランド」としてギネス世界記録(R)に公式認定された。そんな「からあげクン」は2026年に40周年を迎え、それを記念した商品が2026年4月7日から順次発売となる。
【写真】40周年記念商品が登場する
■1986年4月の発売から40周年
1986年の発売以来、老若男女に支持されてきた「からあげクン」。アメリカで若者に人気だったチキンナゲットをヒントに、日本人の好きなから揚げで開発したのが「からあげクン」だった。当時、あまり使われていなかった鶏むね肉を使用し、薄衣で揚げた“指でつまんで歩きながら食べられる”がコンセプトのスナック感覚で食べられるから揚げとして誕生。当初は若者がターゲットだったが、現在は30〜40代の子育て世代を中心に人気となっている。
「からあげクン」の支持は高く、ローソンのフライドフーズ構成比の約6割を占め、2025年1〜12月のオリジナル商品の年間販売高ベスト10の1〜3位と8位に「からあげクン」が入るなど、不動の人気を誇る。
「からあげクン」と言えば、期間限定で登場するさまざまなフレーバーも魅力。映画やアニメなどとのエンタメコラボ、人気スナック菓子などコラボ、地域限定品、中にソースが入ったソースin商品など、多彩なフレーバーを次々に発売し、これまでに販売されたフレーバー総数は430種以上だという。ちなみに40年の累計販売数は48.8億食で、並べると地球と月を1.3往復、1秒に9個売れている計算になるそうだ。
そんな「からあげクン」の40周年記念商品が4月7日から3品が順次登場している。まず、最初に発売されたのが「からあげクン ブラックペッパー味」(278円)。数々のフレーバーの中でも人気の“〇〇ペッパー”の中で、改めて王道であるブラックペッパーを記念商品として発売。ブラックペッパーの粉末やペーストなどを組み合わせることで、ひと口目から最後の余韻までスパイシーな味わいが楽しめる。
4月14日からの発売は「でからあげクン 夢のMIX味」(278円)。衣はレギュラーの味付け、中の鶏肉部分は、レッド、チーズ、レモンの味わい、さらにマヨキューブ入りという、まさに周年記念ならではの夢のMIX。しかも、1粒の大きさが通常品よりも大きい“でからあげクン”となっていて、食べ応えもある。
4月28日(火)からは「サクッと！からあげクン」(298円)を発売。衣を変えた商品で、原材料と配合にこだわって開発したオリジナル唐揚げ粉を使うことで、サクッとした食感を実現。今までの「からあげクン」にはないサクッと食感が楽しめる。
また、「からあげクン」関連商品も4月14日から登場。「からあげクン」のキャラクターである妖精の「からあげクン」をワンポイントにあしらった、「からあげクンポロシャツ」(M・L・XL各2490円)、「からあげクン靴下」(ライン／18−20、23−25、25−27、ブラック／23−25、25−27各550円)、「からあげクンランチトートバッグ(もこもこ刺しゅう)」(1540円)、「からあげクンミニタオル ネイビーブルー」(648円)が発売になる。
さらに「からあげクン感謝祭」として、値段はそのままに50％増量するキャンペーンを4月14日〜20(月)に、おにぎり・「からあげクン」を400円買うと対象のドリンクが1本もらえるキャンペーンを4月21日(火)〜5月6日(水)を実施。また、SNSでは「＃からあげクン愛を叫ぼう」キャンペーンを行い、抽選で1名に純金15グラムの特製「からあげクン」がプレゼントされる。
さまざまなお楽しみが詰まった「からあげクン」40周年記念キャンペーン。改めて「からあげクン」の魅力を感じられる。ローソンに足を運んで記念商品をチェックしてみよう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】40周年記念商品が登場する
1986年の発売以来、老若男女に支持されてきた「からあげクン」。アメリカで若者に人気だったチキンナゲットをヒントに、日本人の好きなから揚げで開発したのが「からあげクン」だった。当時、あまり使われていなかった鶏むね肉を使用し、薄衣で揚げた“指でつまんで歩きながら食べられる”がコンセプトのスナック感覚で食べられるから揚げとして誕生。当初は若者がターゲットだったが、現在は30〜40代の子育て世代を中心に人気となっている。
「からあげクン」の支持は高く、ローソンのフライドフーズ構成比の約6割を占め、2025年1〜12月のオリジナル商品の年間販売高ベスト10の1〜3位と8位に「からあげクン」が入るなど、不動の人気を誇る。
「からあげクン」と言えば、期間限定で登場するさまざまなフレーバーも魅力。映画やアニメなどとのエンタメコラボ、人気スナック菓子などコラボ、地域限定品、中にソースが入ったソースin商品など、多彩なフレーバーを次々に発売し、これまでに販売されたフレーバー総数は430種以上だという。ちなみに40年の累計販売数は48.8億食で、並べると地球と月を1.3往復、1秒に9個売れている計算になるそうだ。
そんな「からあげクン」の40周年記念商品が4月7日から3品が順次登場している。まず、最初に発売されたのが「からあげクン ブラックペッパー味」(278円)。数々のフレーバーの中でも人気の“〇〇ペッパー”の中で、改めて王道であるブラックペッパーを記念商品として発売。ブラックペッパーの粉末やペーストなどを組み合わせることで、ひと口目から最後の余韻までスパイシーな味わいが楽しめる。
4月14日からの発売は「でからあげクン 夢のMIX味」(278円)。衣はレギュラーの味付け、中の鶏肉部分は、レッド、チーズ、レモンの味わい、さらにマヨキューブ入りという、まさに周年記念ならではの夢のMIX。しかも、1粒の大きさが通常品よりも大きい“でからあげクン”となっていて、食べ応えもある。
4月28日(火)からは「サクッと！からあげクン」(298円)を発売。衣を変えた商品で、原材料と配合にこだわって開発したオリジナル唐揚げ粉を使うことで、サクッとした食感を実現。今までの「からあげクン」にはないサクッと食感が楽しめる。
また、「からあげクン」関連商品も4月14日から登場。「からあげクン」のキャラクターである妖精の「からあげクン」をワンポイントにあしらった、「からあげクンポロシャツ」(M・L・XL各2490円)、「からあげクン靴下」(ライン／18−20、23−25、25−27、ブラック／23−25、25−27各550円)、「からあげクンランチトートバッグ(もこもこ刺しゅう)」(1540円)、「からあげクンミニタオル ネイビーブルー」(648円)が発売になる。
さらに「からあげクン感謝祭」として、値段はそのままに50％増量するキャンペーンを4月14日〜20(月)に、おにぎり・「からあげクン」を400円買うと対象のドリンクが1本もらえるキャンペーンを4月21日(火)〜5月6日(水)を実施。また、SNSでは「＃からあげクン愛を叫ぼう」キャンペーンを行い、抽選で1名に純金15グラムの特製「からあげクン」がプレゼントされる。
さまざまなお楽しみが詰まった「からあげクン」40周年記念キャンペーン。改めて「からあげクン」の魅力を感じられる。ローソンに足を運んで記念商品をチェックしてみよう。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。