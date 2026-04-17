【ナショナル麻布】世界の珍しい食材が集まるマーケット、お得が盛りだくさんのアニバーサリーフェアを開催！《4月26日まで》

インターナショナルスーパーマーケット「ナショナル麻布」本店は、2026年4月17日から26日まで「ANNIVERSARY FAIR」を開催します。

創業64周年を迎えるナショナル麻布のお得なイベント

国際色豊かな街、東京・広尾エリアにあるナショナル麻布 本店は、今年の4月で創業64周年を迎えます。

各国の珍しい青果や食材を扱うお店が集まり、インターナショナルな雰囲気を味わえます。

17日から26日までの10日間は、会員限定セールや抽選会などのスペシャルなコンテンツが充実した「ANNIVERSARY FAIR」を開催します。

4月17日から26日まで開催「ANNIVERSARY FAIR」（10時〜18時）

世界中の食材がリーズナブルな価格になるセールや、豪華景品が揃った抽選会など、毎日が特別なお買い物ができる10日間です。

・クラブメンバー（会員）限定 スペシャルセール

ナショナル麻布が厳選した輸入食材や対象商品を特別価格で販売。

会員登録は無料。その場で登録した人も、すぐにセール価格で買い物ができます。

・豪華景品が当たる！ ラッキードロー（ガラポン抽選会）

期間中、ナショナル麻布店内で5000円購入するごとに抽選券1枚がもらえます。抽選券がある人は、最終日（26日）に開催されるガラポン抽選会に参加できます。豪華景品がゲットできるかも？

・2日間限定！ Gelato MinNaと特別コラボの限定フレーバー販売

24日・25日の2日間限定で、本格ジェラートショップ「Gelato MinNa」が、ナショナル麻布名物「ピーナッツバター」をたっぷりに使った限定フレーバーを販売します。

MinNaの職人技で仕上げた、ピーナッツ本来の芳醇な香りと濃厚なコクがたまらないジェラートは、ここでしか味わえません。

場所は東京都港区南麻布4-5-2。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部