“小学生姫ギャル”りりぴ「りりぴんくに変身しちゃったよっ」ド派手新ヘアに反響相次ぐ「可愛すぎる」「サラサラストレートも好き」
【モデルプレス＝2026/04/16】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが4月15日に更新された。ヘアカラーする様子に反響が寄せられている。
【写真】小学生姫ギャル「天使かと思った」ショッキングピンクのド派手ヘア
投稿では「一流ぷりんせす〜」「 ismでりりぴんくに変身しちゃったよっ」とつづり、行きつけの美容院でヘアカラーしたことを報告。ブリーチヘアのリタッチしている姿から、明るいピンクヘアにチェンジした動画を公開している。
この投稿にファンからは「りりぴんく可愛すぎる」「サラサラストレートも好き」「天使かと思った」「すごく綺麗な色」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】小学生姫ギャル「天使かと思った」ショッキングピンクのド派手ヘア
◆りりぴ、ヘアカラー動画公開
投稿では「一流ぷりんせす〜」「 ismでりりぴんくに変身しちゃったよっ」とつづり、行きつけの美容院でヘアカラーしたことを報告。ブリーチヘアのリタッチしている姿から、明るいピンクヘアにチェンジした動画を公開している。
◆りりぴの投稿が話題
この投稿にファンからは「りりぴんく可愛すぎる」「サラサラストレートも好き」「天使かと思った」「すごく綺麗な色」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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