渡辺美優紀、美脚際立つミニスカコーデ披露「大人っぽい雰囲気で素敵」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの渡辺美優紀が4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】32歳元NMBメンバー「スタイルレベチ」圧巻美脚際立つミニスカコーデ
渡辺は、モデルを務めているブランドのブラウンの半袖カーディガンにサイドが長くなった黒い変形のミニスカート姿を公開。スラリと真っ直ぐな美しい脚が際立つスタイルで、立ってカメラに向かって笑いかけているショットを披露している。「実は2枚目のにこにこはアザーカット！」と記し、この写真がブランド用の撮影のオフショットであることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい雰囲気で素敵」「スタイルレベチ」「ニコニコ可愛すぎる」「女神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NMBメンバー「スタイルレベチ」圧巻美脚際立つミニスカコーデ
◆渡辺美優紀、ミニスカから美脚スラリ
渡辺は、モデルを務めているブランドのブラウンの半袖カーディガンにサイドが長くなった黒い変形のミニスカート姿を公開。スラリと真っ直ぐな美しい脚が際立つスタイルで、立ってカメラに向かって笑いかけているショットを披露している。「実は2枚目のにこにこはアザーカット！」と記し、この写真がブランド用の撮影のオフショットであることを明かしている。
◆渡辺美優紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽい雰囲気で素敵」「スタイルレベチ」「ニコニコ可愛すぎる」「女神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】