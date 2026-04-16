【ノンデリ義父！】よびすてに体型指摘！夫はスルー。気になるの…私だけ！？＜第3話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第3話 義父も夫も何事もなかったかのよう……
【編集部コメント】
リサさんのことをよびすてにして急に距離感を詰めてきたお義父さん。トモアキさんが言い返してくれるかと思いきや、何事もなかったかのように食事をしています。そしてお義父さんにいたってはリサさんのことを痩せすぎとまで言ってきて……。なんだか背筋がぞわぞわしますが、何事もなかったかのような空気感に、リサさんは自分がおかしいのかと思ってしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第3話 義父も夫も何事もなかったかのよう……
【編集部コメント】
リサさんのことをよびすてにして急に距離感を詰めてきたお義父さん。トモアキさんが言い返してくれるかと思いきや、何事もなかったかのように食事をしています。そしてお義父さんにいたってはリサさんのことを痩せすぎとまで言ってきて……。なんだか背筋がぞわぞわしますが、何事もなかったかのような空気感に、リサさんは自分がおかしいのかと思ってしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙