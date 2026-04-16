Uru「あなたがいることで」、自身初の100万ポイント達成【オリコンランキング】
Uruの「あなたがいることで」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、最新4月20日付で累積ポイントが100万359PTに到達。自身初のミリオンポイントを達成した。
【動画】Uru「あなたがいることで」ミュージックビデオ
累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：85.8万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：14.2万PT。本作は、2020年1月期に放送されたTBS系日曜劇場『テセウスの船』の主題歌。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜12日）＞
【動画】Uru「あなたがいることで」ミュージックビデオ
累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：85.8万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：14.2万PT。本作は、2020年1月期に放送されたTBS系日曜劇場『テセウスの船』の主題歌。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜12日）＞