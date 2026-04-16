本まぐろ･ホワイト富士山サーモン･黒潮真鯛の寿司盛り合わせが登場する『紅白対決』【にぎりの徳兵衛･海鮮アトム】

にぎりの徳兵衛と海鮮アトムは、2026年4月23日から5月10日までの間、『紅白対決』と題し、赤身代表「本まぐろ」と、白身代表「ホワイト富士山サーモン」「黒潮真鯛」を使用した寿司盛り合わせを販売する。

【メニュー画像はこちら】本まぐろ食べ比べ六貫・ホワイト富士山サーモン三昧・鯛三昧

〈『紅白対決』概要〉

【販売期間】

2026年4月23日〜5月10日

【販売店舗】

回転寿司業態「にぎりの徳兵衛」37店舗、「海鮮アトム」9店舗、計46店舗

※一部店舗ではメニュー内容が異なる。

※「にぎりの徳兵衛」今伊勢店、稲沢店、天王店、扶桑店、関店、桑名店は実施しない。

〈『紅白対決』商品ラインアップ〉

◆「本まぐろ食べ比べ六貫」税込2,013円

大とろ･とろうに軍艦･とろたく軍艦･赤身･中とろ･とろ炙り

まぐろの王様「本まぐろ」の異なる味わいを一度に楽しめる。昨年3月には、2万3千人のフードアナリストによる日本初の食品･食材評価制度、「ジャパン･フード･セレクション」で最高ランクのグランプリを獲得した。

◆「ホワイト富士山サーモン三昧」税込649円

おろし生姜･大葉･ごまぽん漬け

希少性が高いホワイトサーモンを使用した。川魚本来の透き通るような美しい身と、あっさりとした脂のりで上品な味わいが特徴。

◆「鯛三昧」税込715円

真鯛･真鯛湯霜炙り･真鯛だしとろろのせ

高知県須崎の波の穏やかな内湾で育てられた黒潮真鯛は、身が引き締まり歯応えも良く、程よい脂乗りと濃縮された旨みを楽しめる。

〈最大110円お得な「紅白食べ比べセット」も〉

本まぐろ食べ比べ六貫･ホワイト富士山サーモン三昧･鯛三昧をセットにした「紅白三種食べ比べセット」は、それぞれ単品で注文するより、110円得になる。

◆「本まぐろ･ホワイト富士山サーモン食べ比べセット」税込2,607円

本まぐろ食べ比べ六貫、ホワイト富士山サーモン三昧

◆「本まぐろ･黒潮真鯛食べ比べセット」税込2,673円

本まぐろ食べ比べ六貫、鯛三昧

◆「紅白三種食べ比べセット」税込3,267円

本まぐろ食べ比べ六貫、ホワイト富士山サーモン三昧、鯛三昧