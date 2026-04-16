記事ポイント サインルームが複数書類へ1回で署名できる一括署名機能の提供を始めています。一括署名機能が最大5ファイルの署名操作をまとめ、手続きの負担を減らしています。サインルームが本人確認と電子署名をオンラインで完結できる電子契約プラットフォームとして利用できます。 サインルームが複数書類へ1回で署名できる一括署名機能の提供を始めています。一括署名機能が最大5ファイルの署名操作をまとめ、手続きの負担を減らしています。サインルームが本人確認と電子署名をオンラインで完結できる電子契約プラットフォームとして利用できます。

サインルームが、複数書類の電子署名を1回で完了できる一括署名機能の提供を開始しています。

一括署名機能が、書類ごとに必要だった操作をまとめ、重要手続きをよりスムーズに進められるようにしています。

サインルームが、マイナンバーカードを使った公的個人認証にも対応し、オンラインで本人確認と電子署名を行えます。

リーガル「サインルーム」

サービス名：サインルーム提供開始日：2026年4月16日価格：署名エントリープラン+eKYC 月額2,750円（税込）申込方法：株式会社リーガルのホームページから申込み

サインルームは、オンライン本人確認と電子署名を組み合わせた電子契約プラットフォームです。

サインルームは、司法書士や弁護士などの重要手続きでも使われている信頼性と利便性を備えたサービスです。

一括署名

対応数：最大5ファイル操作内容：マイナンバーカードの読み取りや証明書ファイルの選択を1回で実行対象：複数書類の電子署名手続き

一括署名機能は、複数の署名対象書類がある場合でも1回の操作でまとめて電子署名を付与できます。

一括署名機能は、署名用暗証番号の入力やカード読み取りの繰り返しを減らし、署名者の操作負担を大きく軽くしています。

使いやすさ

署名画面は、署名対象の書類を確認しやすい表示に見直されています。

署名体験は、IT操作に不慣れな人でも迷いにくく、書類点数の多い手続きでも進めやすくなっています。

信頼性

一括署名機能は、一括署名対象文書の確認フェーズを設け、同意に関する信頼性を保ちながら操作を簡潔にしています。

サインルームは、公的個人認証サービスや関連法令の確認、専門家への法的確認を経て開発された仕組みを利用できます。

サインルームは、複数書類の署名手続きが多い場面で、手間を減らしながら進めやすいサービスです。

一括署名機能は、不動産取引や金融契約、登記手続きのように書類が増えやすい場面で便利に使えます。

サインルームは、重要な契約や確認作業をオンラインで進めたい人に選びやすいサービスです。

電子署名サービス「サインルーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 一括署名機能は何ファイルまで対応していますか？

A. 一括署名機能は最大5ファイルまで対応しています。

Q. サインルームはどんなサービスですか？

A. サインルームは、オンライン本人確認と電子署名を組み合わせた電子契約プラットフォームです。

Q. サインルームはどこから申し込めますか？

A. サインルームはリーガルのホームページから申し込めます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 署名手続きの時短機能！ リーガル「サインルーム」 appeared first on Dtimes.