『風、薫る』“直美”上坂樹里、“小日向”藤原季節からの告白に驚き ネットは心配「怖いよ〜」「不幸回きそう」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第14回）が16日に放送され、直美（上坂）が小日向（藤原季節）から交際を申し込まれると、ネット上には「嘘がバレたらつらいぞ」「怖いよ〜」「一気に不幸回きそう」などの声が集まった。
【写真】直美（上坂樹里）にかんざしをプレゼントする小日向（藤原季節）
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上）の家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞くため瑞穂屋にやってくる。
一方、鹿鳴館で給仕として働いていた直美は、海軍中尉の小日向と出会う。直美は小日向に対しても、自身が士族の出身だと身分を偽ってしまう。そんなある日、直美は鹿鳴館での仕事中に小日向と再会。彼から「11日の午後2時。日本橋の新聞社前で待っています」とデートに誘われる。
約束の日を迎えると、直美は小日向と町を歩き語り合いながら楽しい時間を過ごす。さらに直美は、小日向からかんざしをプレゼントされることに。そして別れ際、直美は真剣な表情の小日向から「私とお付き合いしていただけませんか？」と交際を申し込まれるのだった。
直美が驚きのあまり目を丸くしたところで第14回が幕を下ろすと、ネット上には「嘘がバレたらつらいぞ」「嘘をつき続ける時間怖いよ〜」「日清日露戦争があるからやや先行き不安」「どっかで一気に不幸回きそう」といった投稿が続出。一方で小日向に対しても「ほんとに軍人さんなんだよね？」「偽海軍だったりして笑笑」などの声も寄せられていた。
【写真】直美（上坂樹里）にかんざしをプレゼントする小日向（藤原季節）
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上）の家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞くため瑞穂屋にやってくる。
約束の日を迎えると、直美は小日向と町を歩き語り合いながら楽しい時間を過ごす。さらに直美は、小日向からかんざしをプレゼントされることに。そして別れ際、直美は真剣な表情の小日向から「私とお付き合いしていただけませんか？」と交際を申し込まれるのだった。
直美が驚きのあまり目を丸くしたところで第14回が幕を下ろすと、ネット上には「嘘がバレたらつらいぞ」「嘘をつき続ける時間怖いよ〜」「日清日露戦争があるからやや先行き不安」「どっかで一気に不幸回きそう」といった投稿が続出。一方で小日向に対しても「ほんとに軍人さんなんだよね？」「偽海軍だったりして笑笑」などの声も寄せられていた。