【テニス速報】 ポルシェ・テニス・グランプリ 第3日 ファンニ シュトッラル / レイラ フェルナンデス vs リュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャー
ポルシェ・テニス・グランプリ
大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日
開催地：ドイツ シュトゥットガルト
コート：クレー（赤土/室内）
結果：[ファンニ シュトッラル / レイラ フェルナンデス] 1 - 2 [リュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャー]
ポルシェ・テニス・グランプリ第3日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、女子ダブルス準々決勝で、ファンニ シュトッラル / レイラ フェルナンデスと第4シードのリュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーが対戦した。
第1セットはリュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーが6-4で先取。第2セットはファンニ シュトッラル / レイラ フェルナンデスが6-3で奪い返したが、第3セットはリュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーが10-6で制し、リュドミラ サムソノワ / ニコール メリチャーがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-16 02:32:12 更新