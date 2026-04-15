6月 発売予定 【あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 DIYライフ】 価格：8,980円 【あつまれ どうぶつの森 キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 DIYライフ】 価格：4,980円 【あつまれ どうぶつの森 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch 2 DIYライフ】 価格：4,980円 【あつまれ どうぶつの森 ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2 DIYライフ】 価格：4,980円 【あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 フーコと星降る夜】 価格：8,980円 【あつまれ どうぶつの森 キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 フーコと星降る夜】 価格：4,980円

HORIは、Nintendo Switch 2向け周辺機器の新製品6点を6月に発売する。

今回、「あつまれ どうぶつの森」デザインのキルティングミディアムポーチやショルダーポーチ、ゲーミングヘッドセットなどがラインナップ。

価格は「あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 DIYライフ」が8,980円、「あつまれ どうぶつの森 キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 DIYライフ」が4,980円、「あつまれ どうぶつの森 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch 2 DIYライフ」が4,980円、「あつまれ どうぶつの森 ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2 DIYライフ」が4,980円、「あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 フーコと星降る夜」が8,980円、「あつまれ どうぶつの森 キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 フーコと星降る夜」が4,980円。

「あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 DIYライフ」

価格：8,980円

JAN：4961818044487

ワイヤレスホリパッド TURBOの「あつまれ どうぶつの森 DIYライフVer.」が登場。連射機能を搭載しており、2ボタン同時押し割り当て設定可能。ジャイロセンサー/加速度センサーも搭載されている。

製品特長

TMRスティック（Tunnel MagnetoResistance[トンネル磁気抵抗]）を採用

摩耗による誤動作が発生しにくい非接触センサーのスティックを採用。これまでの同社製品よりも高精度・高耐久を実現している。

ゲームの様々な操作を“HORIボタン”がサポート

HORIボタンを使用して特定の操作を行なうことで、連射/連射ホールド機能、アサイン（ボタン割り当て）機能、プロファイル保存機能を設定できる。

機能（1）：連射/連射ホールド機能

ボタンを押している間のみ連射（連続で入力）する連射機能と、コントローラーから手を離していても自動で連射（連続で入力）し続ける連射ホールド機能を搭載。連射速度は秒間約5・10・20回の3段階に切り替えることができる。

機能（2）：アサイン（ボタン割り当て）機能

好みのボタン配置になるように、機能を複製・入れ替え・無効化など、編集することができる。また設定する際に、割り当てたい機能のボタンを同時に2つ押すことで「2ボタン同時押し」を設定することができる。

（例：Aボタンに「Bボタン+Xボタン」の機能を設定するなど）

機能（3）：プロファイル保存機能

アサイン設定を2パターンまでコントローラーに保存し、すぐに切り替えることができる。

使い心地のこだわり

様々な手の大きさの人が握りやすい形状を追求した、内側にカーブする少し細めのグリップを採用。重さは約235gで、これまでのワイヤレスホリパッド約180gに比べ、より安定感のある使い心地になっている。

Cボタン

手元ですぐにゲームチャットを呼び出すことができる。

背面ボタン

アサイン（ボタン割り当て）機能で好きな機能を設定して使用。ダッシュや狙いを定める操作など複雑な操作をサポートする。

ボタンロック機能

正面中央のボタンをロックし、対戦中などの不意な誤操作を防止。コントローラー背面のスイッチを切り替えることで、以下の2段階でロックすることができる。

・ロック1：HORIボタン/HOMEボタン/キャプチャーボタン

・ロック2：HORIボタン/HOMEボタン/キャプチャーボタン/+ボタン/-ボタン

【対応機種】

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch（有機ELモデル）

【製品仕様】

コントローラー

外形寸法：約14.5×11.4×5.7cm（幅×奥行×高さ）

質量：約235g

接続方式：Bluetooth 5.0による無線接続

充電時間：約3時間（※目安の時間となります。使用環境によって時間が前後する可能性があります）

連続動作時間：約10時間（※使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります。）

最大通信距離：最大約10m（※使用環境によって交信範囲が変動する可能性があります。）

使用周波数：2.4GHz帯

充電用USBケーブル

ケーブル長：約2m

接続端子：USB Type-A to Type-C

【内容品】

・コントローラー×1

・充電用USBケーブル(USB Type-A to Type-C）×1

【注意事項】

※本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。

※本品はPCでは使用できません。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※Nintendo Switch 2本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

※本品は以下の機能を搭載していないため、ソフトのプレイや本体機能の使用時に一部制限があります。

・HD振動2

・amiiboの読み書き

・ヘッドホンマイク端子

・Switch2本体のスリープ解除

「あつまれ どうぶつの森 DIYライフVer.」のポーチが登場！ 「あつまれ どうぶつの森 キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 DIYライフ」

価格：4,980円

JAN：4961818043459

本商品は、Switch2本体とゲームカード6個、小物類をまとめて収納できる、つぶきち・まめきちがあしらわれたキルティングミディアムポーチ。

つぶきちとまめきちの刺繍と、葉っぱがプリントされた緑のワッペンが特徴的で、引き手には葉っぱのチャームが付いている。内生地にはどうぶつたちの模様がデザインされている。

【収納できるもの】

・Switch2本体/Switch本体/Switch（有機ELモデル）本体（いずれか1つ）

・ACアダプターなど

・ゲームカード6個

※Switch2 ドックを収納することはできません。

※落下防止のため必ず固定ベルトでセパレーターを固定してください。

本品と併用可能な製品は以下「ポーチ対応表」から確認できる。

□「ポーチ対応表」のページ

【対応機種】

Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch（有機ELモデル）

【製品仕様】

・外形寸法：約30×8×17.5cm（幅×奥行×高さ）

・質量：約195g

【内容品】

・ポーチ×1

【材質】

ポリエステル、ナイロン、PU

「あつまれ どうぶつの森 ホリ ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch 2 DIYライフ」

価格：4,980円

JAN：4961818043800

「あつまれ どうぶつの森 DIYライフVer.」のゲーミングヘッドセットが登場。温かみのある色合いと側面の葉っぱが特徴的なデザインとなっており、イヤーカップの中にはつぶきち・まめきちがデザインされている。

製品特長

ゲーミングヘッドセットのエントリーモデル

直径40mmドライバーを採用。フラットでクリアな音質が特徴で、細かい音も逃さず聞き取れる。

イヤーカップに集約された操作部

イヤーカップ部分に音量調節、マイクON/OFF機能を集約。耳元で手軽に操作することができる。

位置調節が可能なフレキシブルアームマイク

ボイスチャットに適した単一指向性マイクを搭載。マイクを好きな位置に調整できるフレキシブルアームが採用されている。

ゲームプレイをサポートするメッシュ素材のヘッドクッション

蒸れにくいメッシュ素材のヘッドクッションを採用しており、長時間でも快適にゲームを遊べる。

遮音性の高いオーバーイヤータイプ

遮音性が高く、しっかりとした装着感のオーバーイヤータイプのイヤーパッドを搭載。臨場感のあるゲームプレイを楽しめる。

プレイモードに合わせて使える延長ケーブル

2.5m延長ケーブルを採用しているため、設置の幅が広がる。TVモードでも快適にゲームプレイが可能となっている。

【対応機種】

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch（有機ELモデル）

※マイク機能はボイスチャットが可能なゲームソフトでのみご使用いただけます。

【製品仕様】

ヘッドセット

外形寸法：約19×9×19cm（幅×奥行×高さ）

ケーブル長：約1.5m

入力：直径3.5mm 4極プラグ

質量：約250g

インピーダンス：32Ω±15%

ドライバー口径：直径40mm

最大入力：40mW

再生周波数帯域：20Hz～20kHz

音圧：116dB±3dB

マイク

インピーダンス：2.2kΩ±5%

感度：-48dB±3dB

周波数：100Hz～16kHz

指向性：単一指向性

延長ケーブル

ケーブル長：約2.5m

【内容品】

・ヘッドセット×1

・延長ケーブル×1

・取扱説明書×1

【注意事項】

※本品はワイヤレスヘッドセットではありません。

※本品をご使用になる際は、Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

・Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Nintendo Switch （有機ELモデル）において、マイク機能をご使用になる際はゲームソフトがボイスチャットに対応しているかご確認ください。

「あつまれ どうぶつの森 ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2 DIYライフ」

価格：4,980円

JAN：4961818044173

「あつまれ どうぶつの森 DIYライフVer.」のショルダーポーチ。どうぶつの森に出てきそうな、チェック柄がかわいいデザインで、Switch2本体と小物類をまとめて収納でき、持ち運びに便利な2WAY仕様となっている。ショルダーストラップを裏面に収納できる。

【収納できるもの】

・Switch2本体/Switch本体/Switch Lite本体/Switch（有機ELモデル）本体（いずれか1つ）

・ACアダプターなど

・ゲームカード6個

※Switch2 ドックを収納することはできません。

※落下防止のため、必ず固定ベルトでセパレーターを固定して収納してください。

本品と併用可能な製品は以下「ポーチ対応表」から確認できる。

□「ポーチ対応表」のページ

【対応機種】

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch（有機ELモデル）

【製品仕様】

・外形寸法：約30.5×7×14.7cm

・質量：約305g

【内容品】

・ポーチ×1

【材質】

ナイロン、ポリエステル、PP、PU、POM

「あつまれ どうぶつの森 ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2 フーコと星降る夜」

価格：8,980円

JAN：4961818044241

夜空の奥行きを感じるクリア素材を採用した、ワイヤレスホリパッド TURBOの「あつまれ どうぶつの森 フーコと星降る夜Ver.」が登場。フーコと夜空があしらわれている。

【対応機種】

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch（有機ELモデル）

【製品仕様】

コントローラー

外形寸法：約14.5×11.4×5.7cm（幅×奥行×高さ）

質量：約235g

接続方式：Bluetooth 5.0による無線接続

充電時間：約3時間（※目安の時間となります。使用環境によって時間が前後する可能性があります）

連続動作時間：約10時間（※使用環境によって大幅に使用時間が短くなる可能性があります）

最大通信距離：最大約10m（※使用環境によって交信範囲が変動する可能性があります）

使用周波数：2.4GHz帯

充電用USBケーブル

ケーブル長：約2m

接続端子：USB Type-A to Type-C

【内容品】

・コントローラー×1

・充電用USBケーブル（USB Type-A to Type-C）×1

【注意事項】

※本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。

※本品はPCでは使用できません。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※Nintendo Switch 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

※本品は以下の機能を搭載していないため、ソフトのプレイや本体機能の使用時に一部制限があります。

・HD振動2

・amiiboの読み書き

・ヘッドホンマイク端子

・Switch2本体のスリープ解除

「あつまれ どうぶつの森 キルティングミディアムポーチ for Nintendo Switch 2 フーコと星降る夜」

価格：4,980円

JAN：4961818044821

本商品は、「あつまれ どうぶつの森 フーコと星降る夜Ver.」のキルティングミディアムポーチ。フーコと星空があしらわれており、Switch2本体とゲームカード6個、小物類をまとめて収納できる。

【収納できるもの】

・Switch2本体/Switch本体/Switch（有機ELモデル）本体（いずれか1つ）

・ACアダプターなど

・ゲームカード6個

※Switch2 ドックを収納することはできません。

※落下防止のため必ず固定ベルトでセパレーターを固定してください。

本品と併用可能な製品は以下「ポーチ対応表」から確認できる。

□「ポーチ対応表」のページ

【対応機種】

Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch（有機ELモデル）

【製品仕様】

・外形寸法：約30×8×17.5cm

・質量：約195g

【内容品】

・ポーチ×1

【材質】

ポリエステル、ナイロン、PU

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.