【あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科 自然をめぐろう たてしなの森】 4月18日～7月20日 開催予定

「木のキーホルダー」（2,000円）

長野県茅野市の環境共生型リゾート「東急リゾートタウン蓼科」にて、4月18日より開催される「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーションイベント「自然をめぐろう たてしなの森」。本稿では、イベント内で販売されるオリジナルグッズを撮り下ろしでご紹介する。

コラボレーションイベント「自然をめぐろう たてしなの森」では、蓼科ならではの自然を活かしたワークショップやアクティビティを、「あつまれ どうぶつの森」にちなんだミッションとして楽しめるイベント。オリジナルグッズはエリア内のアウトドアパーク「TENOHA蓼科」をはじめ、各ホテルの売店、蓼科東急タウンセンターで販売されている。

「TENOHA蓼科」周囲にも「あつまれ どうぶつの森」の装飾がある

グッズではアクリルキーホルダー（800円）やクリアファイル（300円）といった定番のものから、お茶がセットになった「たてしなお土産巾着 お茶セット」（1,200円）、木の香り袋＆虫除けスプレーがセットになった「たてしなお土産巾着 木のセット」（2,800円円）など、蓼科らしさを活かしものまで揃う。

中でも注目は蓼科の木を使用した「木のキーホルダー」（2,000円）。それぞれたぬきち＆しずえ、まめきち＆つぶきちのレーザー焼印が入っているというもので、木の形状はひとつひとつ異なる。木の風合いと、「あつ森」のスローライフ感がとてもマッチしている。毎日数量限定でなくなり次第終了ということで、その希少さも見どころだろう。

今回取材した「TENOHA蓼科」では、各グッズのほか、住民たちのぬいぐるみやNintendo Switch 2本体、「あつまれ どうぶつの森」のソフト、そして「どうぶつの森 amiiboカード」の第1弾から第5弾、「とびだせ どうぶつの森 amiibo+」「とびだせ どうぶつの森 amiibo+ サンリオキャラクターズコラボ」なども並んでいた。またゲーム系の商品を購入するとオリジナルのフレーム風キーホルダーがプレゼントされる。

グッズは販売施設に立ち寄れば、ミッションに参加していなくても購入できる。なおミッションの参加には「ミッションブック」が必要。TENOHA蓼科にてミッションブック（800円）を購入するか、エリア内各ホテルのイベント宿泊プランに申し込むことで入手可能となる。せっかくであれば、合わせて参加するのがオススメだ。

ミッションブック 600円

クリアファイル 300円

マグカップ 2,500円

アクリルキーホルダー 800円

ランチトートバッグ 2,000円

ホワイトラングドシャ 1,800円

「たてしなお土産巾着」の巾着

たてしなお土産巾着「木のセット」（2,800円）の内容。カラマツのサシェ、アウトドアスプレー

たてしなお土産巾着「お茶セット」（1,200円）の内容。ほうじカラマツ、カラマツとカモミール

ほかにも、Nintendo Switch 2本体や「あつまれ どうぶつの森」ソフト、貴重な「どうぶつの森 amiiboカード」、また人気のぬいぐるみなども販売される

(C) Nintendo

