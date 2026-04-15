INZONE H6 Air

ソニーは、INZONE初の背面開放型を採用したゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」を4月24日に発売する。市場想定価格は28,000円前後。

モニターヘッドフォン「MDR-MV1」をベースにしたゲーミング用の背面開放型ヘッドセット。背面開放型は、空間再現や音場の広がりに強いのが特徴。RPGをはじめ、”世界観に浸る”ゲームと親和性が高いとする。

ハウジングに孔が空いている背面開放型

また、ソニーが実施したアンケート調査で、MDR-MV1を購入した人の4人に1人が、ゲーム用途を購入目的の1つとしており、ゲーム向けに最適化した背面開放型ヘッドセットを開発したという。

3.5mmプラグの有線接続モデルで、付属のオーディオボックスを使用することでPCソフト「INZONE Hub」と連携できる。マイクは着脱式。オーディオボックスの外観は有線イヤフォン「INZONE E9」のものと同一だが、内部の仕様が異なるため、E9のオーディオボックスにH6 Airを接続、といった使い方はできない。

オーディオボックス

マイク端子部

INZONEのゲーミングヘッドセット史上最軽量の約199g(マイク・ケーブル除く)を実現。ヘッドバンド部はFnaticと共同開発した「H9 II」を踏襲しつつ、軽量化。ハンガー部分や内部素材も、耐久性を維持しつつ軽い素材を選定することで徹底的に軽量化した。本体が軽量のため、少ない側圧で安定し、頭部への負担も軽減している。

左からMDR-MV1、H6 Air、H9 II。外観やバンド部などの設計面はH9 IIを踏襲している

本体にはマイクミュートボタンとボリュームダイヤルも備えている。

マイクミュートボタン

ボリュームダイヤル部

軽量な製品はチープな印象になりやすい傾向があるが、H6 Airでは、アルミハウジングの表面に孔を規則的に配置した「グラデーショナルホールデザイン」を採用。

ハウジングの形に成型する前に孔を開け、細部の見え方が崩れやすい部分まで、成型後に綺麗な孔の形状、配置になるようにこだわったという。

細部まで孔の円形が崩れず、並びも揃っているのがこだわり

ドライバーは、MDR-MV1をベースとしてゲーミング向けに最適化したものを搭載。

ゲームの作り手であるSIE プレイステーション・スタジオのサウンドデザイナーと共創したEQプリセット「RPG/Adventure」を搭載。ユーザーが編集可能な10帯域ではなく、さらに精密な音質調整を施したプリセットとなっており、サウンドスタジオの音響体験を再現できるとしている。

なお、H6 Airの音質について、コジマプロダクションのサウンドチームと、カプコン「PRAGMATA」のサウンドチームによる検証を経て「推奨音質」を取得している。

音を聞いてみる

そんなH6 Airの音を短い時間ながら体験してみた。

Stella Bladeのオープニングムービーと、DEATH STRANDING 2のプレイ映像をそれぞれH9 IIとH6 Airで比較したのだが、爆発音や地響きのような低域の迫力や、微細音は密閉型のH9 IIに軍配が上がる。

一方で、Stella Bladeの宇宙空間や、地上に降り立つシーン、DEATH STRANDING 2の広大なエリアを歩くといった場面では、H6 Airの音場と表現力に引き込まれる。

さらに、EQプリセットを「RPG/Adventure」に変更すると、定位感がより定まって、画面の奥の方から音が聞こえてくるような感覚になる。

とくにDEATH STRANDING 2のプレイ映像は、映画を観ているような感覚になる。自分がその場に居るような感覚ではなく、三人称視点で見ている感覚なのが、ゲームにしっかりとマッチしており、推奨音質として太鼓判を押されている理由がわかる。

開放型でも快適なボイスチャット性能

左からMDR-MV1、H6 Air、H9 II

背面開放型の場合、再生している音が直接外側にも漏れる構造となっている。そのため、本体に直接マイクを接続するヘッドセットの場合、気になるのがマイクがヘッドセットの音を拾ってしまうのではないかという点。

そこで、実際にDiscordでのボイスチャットを行なってみた。H6 Air側で音量をMAXにしてゲーム音声を流しながら話してもらい、聴き手側は密閉型のH9 IIを使用した。

結論から述べると、再生しているゲーム音声は一切聞こえず、話している声だけしっかりと届いた。

マイクもH6 Air用に設計し直されたモノになっているのだが、再生している音を認識して……といった機能ではなく、単純に指向性をしっかり持たせたことによるものとのことだ。なので、意図的にハウジングの近くにマイクを近づければ、再生されている音声もそのままマイクに拾われるが、基本的に口の付近に持ってくれば問題なく通話できることがわかった。

また、背面開放型は外の音もそのまま聞こえるため、ヘッドフォンを付けていないときと同じような自然な感覚で話せるのも強み。密閉型のヘッドフォンでサイドトーン機能などを使っても違和感があって話しにくいという人は背面開放型のH6 Airを試してほしい。