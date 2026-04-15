「リボーン〜最後のヒーロー〜」（テレビ朝日系）の第1話が、14日に放送された。

本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋一生）が、ある日突然、下町の商店街で暮らす野本英人（高橋・二役）に転生。しかも、そこは2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。（＊以下、ネタバレあり）

何者かに神社の階段から突き落とされたIT企業の社長・根尾光誠（高橋）。目覚めるとそこはなぜか14年前の2012年の世界だった。さびれたクリーニング店を営む野本英人（高橋二役）に転生した光誠は、戸惑うばかり。

放送終了後、SNS上には、「高橋一生の一人二役の演技がよかった。これからの展開に期待」「高橋一生のうさんくさい役がハマり過ぎていて面白かった」「高橋一生の一人二役がいい感じ。横田真悠がめっちゃかわいい」などのコメントが上がった。

また、「転生後の2012年に根尾はいるのか？」「根尾を突き落としたのが誰なのか気になる」「搾取する側からされる側への転生って面白い」「宮本浩次さんの『I love人生！』。相変わらず音量が大きくていい」などの声もあった。

そのほか、「最近はタイムリープがはやりなんだなんだな」「リブートの次はリボーンか」「今クールのドラマは、タイムスリップものが目立つ」「安倍元総理とAKBの存在で気付く転生＆タイムスリップ」といったコメントもあった。