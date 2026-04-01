入力負担を減らす営業管理基盤！ Rosso「サクっとCRM」

記事ポイント 株式会社Rossoが中小企業向けクラウドCRM「サクっとCRM」を正式リリース名刺OCRを標準搭載し、スマートフォン撮影だけで顧客情報を自動登録可能月額6万5000円の定額制で利用人数無制限、全社導入しやすい設計 株式会社Rossoが中小企業向けクラウドCRM「サクっとCRM」を正式リリース名刺OCRを標準搭載し、スマートフォン撮影だけで顧客情報を自動登録可能月額6万5000円の定額制で利用人数無制限、全社導入しやすい設計

Rossoが、中小企業でも導入しやすいクラウド型CRM「サクっとCRM」の提供を開始します。

名刺OCRによる入力作業の効率化に加え、利用人数無制限の定額制を採用しているのが特長です。

業務拡張に対応しやすい設計で、顧客管理や営業活動の一元化を進めたい企業に向いたサービスです。

Rosso「サクっとCRM」

提供開始日：2026年4月6日サービス名：サクっとCRM月額利用料：6万5000円（利用人数無制限）初月特典：無料トライアルあり提供形式：クラウドサービス（SaaS）契約更新：1カ月ごと主な機能：顧客管理、案件管理、営業活動管理、名刺OCR、タスク管理、収支管理

「サクっとCRM」は、顧客接点の多様化や情報管理の複雑化に対応するために開発された、中小企業向けのCRMです。

複雑な業務に合わせて初期費用が膨らみやすい従来の課題に対し、導入しやすさと将来の拡張性を両立しているのが特徴です。

名刺OCRと定額制で導入しやすい機能構成

標準機能：名刺OCRを搭載利用方法：スマートフォンで名刺を撮影し顧客情報を自動登録料金体系：利用人数無制限の定額制拡張対応：カスタマイズや外部連携に対応可能今後の展開：業種別テンプレート機能や連携機能の拡充を予定

営業現場で手間になりやすい顧客情報の入力作業は、名刺をスマートフォンで撮影するだけで登録できるため、日々の作業負担を減らしやすくなっています。

人数に応じて料金が増えないため、部署単位ではなく全社で使い始めたい中小企業でもコストを見通しやすいサービスです。

顧客情報や案件、営業活動をまとめて管理したい企業にとって、導入のしやすさと拡張性を両立した構成は大きな魅力です。

名刺OCRによる入力効率化は、日常業務の小さな負担を減らしながら運用の定着にもつながります。

利用人数を気にせず使える定額制なので、チーム全体で同じ情報を共有しやすい点も実務向きです。

中小企業の営業DXを後押しする「サクっとCRM」の紹介でした。

よくある質問

Q. サクっとCRMの料金はいくらですか？

A. 月額6万5000円の定額プランで、利用人数は無制限です。

初月は無料トライアルも用意されています。

Q. サクっとCRMではどのような機能が使えますか？

A. 顧客管理、案件管理、営業活動管理、名刺OCR、タスク管理、収支管理などの機能が利用できます。

Q. サクっとCRMはどのような企業向けのサービスですか？

A. 中小企業向けに開発されたCRMで、導入のしやすさと将来の業務拡張に対応できる柔軟さを両立しています。

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