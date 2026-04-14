『東京P.D.』season2の第1話がFOD＆公式YouTubeにて無料配信決定
フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」で現在、独占配信している『東京P.D. 警視庁広報２係』season２が、14日午後9時のseason２第2話の配信開始に合わせ、同日より第１話をFODおよびFOD公式YouTubeチャンネルにて急きょ、完全無料配信することが特別決定した。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の最終話が7日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の最終話が7日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。