『呪術廻戦』×「極楽湯」コラボ第3弾決定！ “浴衣姿”の描き下ろしイラストを使った装飾やグッズを展開
テレビアニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーン第3弾「極楽じゅじゅやすみ3」が、4月29日（水・祝）から5月26日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ18店舗で開催される。
【写真】コラボメニューも登場！ 「極楽じゅじゅやすみ3」の詳細
■アニメ5周年記念
今回テレビアニメ『呪術廻戦』5周年を記念して開催される「極楽じゅじゅやすみ3」は、虎杖悠仁や五条悟たちの“浴衣姿”が楽しめる描き下ろしイラストを用いた期間限定のコラボイベント。
期間中は、呪術師たちのイメージカラー8種類を使用したコラボお風呂が展開されるほか、コラボ装飾や虎杖悠仁（CV：榎木淳弥）によるオリジナル館内放送、ポストカードがもらえるXキャンペーンなどが楽しめる。
また、「漆黒の影 十種影法術ブラックカレー」や「釘崎野薔薇の憧れベリーパンケーキ」といった呪術師たちをモチーフにしたコラボメニューが登場。各メニューを注文ごとに「コースター」がプレゼントされ、5品注文ごとに「コースター」が追加で1枚ゲットできるシールラリーも実施される。
さらに、グッズには描き下ろしイラストやミニキャラを使用した「マフラータオル」や「アクリルスタンド」、「ロッカーキー風キーホルダー」、「温泉まんじゅう」などが勢ぞろい。「マフラータオル」を1枚購入またはそれ以外のグッズ2000円（税込）購入ごとに、「回数券風カード」が1枚もらえる。
【写真】コラボメニューも登場！ 「極楽じゅじゅやすみ3」の詳細
■アニメ5周年記念
今回テレビアニメ『呪術廻戦』5周年を記念して開催される「極楽じゅじゅやすみ3」は、虎杖悠仁や五条悟たちの“浴衣姿”が楽しめる描き下ろしイラストを用いた期間限定のコラボイベント。
また、「漆黒の影 十種影法術ブラックカレー」や「釘崎野薔薇の憧れベリーパンケーキ」といった呪術師たちをモチーフにしたコラボメニューが登場。各メニューを注文ごとに「コースター」がプレゼントされ、5品注文ごとに「コースター」が追加で1枚ゲットできるシールラリーも実施される。
さらに、グッズには描き下ろしイラストやミニキャラを使用した「マフラータオル」や「アクリルスタンド」、「ロッカーキー風キーホルダー」、「温泉まんじゅう」などが勢ぞろい。「マフラータオル」を1枚購入またはそれ以外のグッズ2000円（税込）購入ごとに、「回数券風カード」が1枚もらえる。