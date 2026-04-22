おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直し“時代遅れ”になりやすい「春の白シャツコーデ」
春になると、白シャツを手に取る機会が増える人も多いはず。清潔感があり、どんなボトムとも合わせやすい万能アイテムですが、トップスとしての面積が大きい分、シルエットや着方のわずかな差がそのまま全身の印象に表れやすいアイテムです。そこで今回は、白シャツで“止まりやすい着こなし”と今シーズンの正解コーデを解説します。
▲サイズ感や着方が少し止まっているだけで、白シャツコーデはどこか昔の印象に見えやすい
体にぴったりのジャストサイズ
以前は、身体に沿うコンパクトな白シャツがきれいめスタイルの定番でした。でも、ぴったりとしたシルエットは上半身が詰まって見えやすく、コーデ全体のバランスが少し前の印象に見えることがあります。
ボタンをきっちり留めた着方
第一ボタンまできちんと留めた白シャツは、清潔感がある反面、少し堅い印象になりがち。首元が詰まると上半身の重心が上がり、コーデが平面的に見える原因になります。
今は、首元を少し開けて着るほうが自然。袖を軽くまくるなど、少し動きをつけるだけでも、全体の印象が柔らかくなります。
タックイン固定のコーデ
白シャツ×タックインの組み合わせは定番ですが、いつも同じ着方だとコーデが止まって見えることもあります。特に完全にタックインすると、シルエットがかっちりしすぎてしまうことがあります。
今季は、前だけ軽く入れる“フロントイン”や、羽織りとして使う着こなしもおすすめ。着方に少し余裕を持たせるだけで、白シャツはぐっと今の空気感に近づきます。
▲サイズ感と着方を少し変えるだけで、白シャツは今シーズンのバランスに整う
白シャツは定番アイテムだからこそ、着こなしが止まりやすいもの。新しい服を買い足す前に、まずはサイズ感や着方を少し見直してみること。それだけで、春コーデの印象は自然と今シーズンのバランスへと更新されます。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼白シャツが“こなれない”原因はボタンの位置。まず40代・50代が見直すべきは「首元バランス」