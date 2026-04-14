戸田恵梨香、三浦透子の歌声に「鳥肌が立ちました」昭和のスター・島倉千代子を“一切吹き替えなし”で演じる【地獄に堕ちるわよ】

戸田恵梨香、三浦透子の歌声に「鳥肌が立ちました」昭和のスター・島倉千代子を“一切吹き替えなし”で演じる【地獄に堕ちるわよ】