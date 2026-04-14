戸田恵梨香、三浦透子の歌声に「鳥肌が立ちました」昭和のスター・島倉千代子を“一切吹き替えなし”で演じる【地獄に堕ちるわよ】
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の戸田恵梨香、三浦透子が4月14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）配信記念PARTYに、伊藤沙莉、生田斗真、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督とともに出席。戸田が、三浦の歌声を絶賛する場面が会った。
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昭和のスター歌手・島倉千代子を演じた三浦。本作では歌声の吹き替えは一切なく、三浦本人が歌唱しているという。細木数子役の戸田は「島倉さんの音源を流してるのかなって普通に思ってて。『島倉さんの曲ですか？』って聞いたら、『これ透子ちゃんが歌った曲だよ』って聞いて、本当に鳥肌が立ちました」と撮影時のエピソードを告白。「ここに至るまでどれだけ努力をされてきたんだろうと思って、感動して」と、三浦の歌声と努力を称賛した。
島倉を演じることについて三浦は「自分も撮影に入るまで本当に信じられないというか、ドキドキしてしまって」と吐露。「何か近づくためにできることはないかなと思って、歌を練習するっていうことをちょっと心の支えにして。少しでも近づけたらなと思って準備しました」と振り返った。
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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◆戸田恵梨香、三浦透子の歌声を絶賛
昭和のスター歌手・島倉千代子を演じた三浦。本作では歌声の吹き替えは一切なく、三浦本人が歌唱しているという。細木数子役の戸田は「島倉さんの音源を流してるのかなって普通に思ってて。『島倉さんの曲ですか？』って聞いたら、『これ透子ちゃんが歌った曲だよ』って聞いて、本当に鳥肌が立ちました」と撮影時のエピソードを告白。「ここに至るまでどれだけ努力をされてきたんだろうと思って、感動して」と、三浦の歌声と努力を称賛した。
◆戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
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