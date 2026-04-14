

東かがわ市役所(資料)

香川県東かがわ市は、公共施設7カ所と民間施設4カ所を「クーリングシェルター」として指定しました。4月22日から10月21日の期間、熱中症特別警戒アラートが発表されたときに暑さを避けて休憩を取れる施設として無料で開放します。

市は、高温多湿が予測される日は涼しい部屋や場所で過ごすよう呼び掛けています。やむを得ず外出する際に危険な暑さに見舞われた場合は、十分な水分補給をするとともにクーリングシェルターなどを活用してほしいとしています。

2026年度の東かがわ市のクーリングシェルターの運用期間は4月22日から10月21日までで、施設を利用できるのは各施設が開館している時間・日時です。

【クーリングシェルターに指定した施設】

公共施設：東かがわ市本庁舎・ひとの駅さんぼんまつ・市立図書館・引田公民館・大内公民館・交流プラザ・人権センター大内交流館



民間施設：ズームイン・ドコモショップ三本松店・高松信用金庫三本松支店・百十四銀行東かがわ営業部(※ズームインは18歳未満は利用不可)

また、東かがわ市ではクーリングシェルターとして市に協力する民間施設を募集しています。

市のホームページに掲載している同意書に必要事項を記載し、長寿保健課へ提出することで応募できます。