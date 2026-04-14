東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引したとして窃盗容疑で逮捕され、不起訴処分となった元タレントの坂口杏里さん（35）が14日、水沢よしあ氏のインスタグラムに登場。現在の体重や夢について語った。

水沢氏は19社経営の起業家でフォロワーは2・5万人。街角インタビューを展開しており、坂口さんが出演した。

坂口さんは水沢氏から体重を聞かれ「65キロです」と告白。現在については「普段はいろいろやってます。福祉系、ネイル。一番やりたいのは花屋さん」と明かした。

さらに「昔、芸能やってました。今はやってないです。ちょっとも」とし、芸能界の友達については「言えないです」と語った。

改めて将来の夢について聞かれ「お花屋さんです。お花」と説明すると、水沢氏から「薄い！」とツッコミが入った。

趣味については「最近、温泉にハマってる」とし、続けて「痩せたい」と語った。

坂口さんは先月17日、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を盗んだとして現行犯逮捕された。

坂口さんの母、坂口良子さんは2012年にプロゴルファー尾崎健夫（72）と再婚。良子さんは13年3月に57歳で死去。坂口さんは16年10月にタレントからセクシー女優に転身し、17年9月に芸能界引退を表明した。

坂口さんは3月末にインスタグラムのストーリーズを更新し「義理のお父さん、プロゴルファー 尾崎建夫 と今すぐ連絡取りたい あわよくば 一緒に住みたい だれかこの声が届きますように。」（原文まま）と呼びかけ、話題となっていた。