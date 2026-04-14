成宮寛貴＆森七菜『藁にもすがる獣たち』出演決定 主演・鈴鹿央士を追い詰める！
9月25日より公開される映画『藁（わら）にもすがる獣たち』の新キャストとして成宮寛貴と森七菜の出演が決定。2人が登場する特報映像・ティザーポスタービジュアルも公開された。
【動画】成宮寛貴＆森七菜演じるワルが大暴れ！ 映画『藁にもすがる獣たち』
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を鈴鹿央士主演で映画化。弱小YouTuberが見つけた1億円をきっかけに、出会うはずのなかった人物たちが金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。監督は『嗤う蟲』『死ぬほど愛して』の城定秀夫、脚本は『岸辺露伴は動かない』シリーズの小林靖子。バイト先のネットカフェで誰かが置いていった怪しいボストンバッグを見つけ、思いもよらぬ大金を手にした弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）。その日から寛治の日常は一変し、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく…。
追加キャストとして出演が決まったのは、城定監督が演出を手がけた『死ぬほど愛して』の殺人鬼役で8年ぶりに俳優復帰した成宮と、社会現象を巻き起こした映画『国宝』や主演映画『炎上』で自然体の演技を見せる森。
成宮が演じるのは、裏社会と繋がりを持ち、ヤクザへの多額の借金で窮地に立つ生活安全課の不良警官・江波戸良介。宮本亞門が手掛けた舞台『サド侯爵夫人』では女性役で主演を務めるなど多彩なキャラクターを演じ分ける成宮が、本作では金欲にまみれた悪徳警官役に挑む。
森は金至上主義、夜の気配を全身に纏う謎めいた“夜職悪女”・し〜なを演じる。これまでのイメージとはかけ離れた“ヤバすぎる悪女”という配役に、本人も「今までにないような悪さをしている」と語っており、作中では圧倒的な存在感の絶対悪を体現する。
解禁された特報映像では、寛治、江波戸、し〜なを中心に1億円を巡る命がけのマネーサバイバルが始動。得体の知れないボストンバッグを見つけ、気楽にYouTube撮影をはじめる寛治だったが、中身を覗くと「え？ …マジ？？」と絶句。手を出してはいけない金だと感じながらも、見たことのない札束の魔力に抗えず手を伸ばしてしまう。江波戸、し〜なも登場し、暴カ、アクション、銃撃戦まで展開されるスリリングな映像となっている。
ティザービジュアルでは、札束に囲まれた寛治、江波戸、し〜なが緊迫感に満ちた表情を見せている。“大金をめぐる、ループ型ノンストップ・サスペンス”というキャッチコピーが示す、登場人物の運命が循環する予測不可能なマネーサバイバルとは。
映画『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開。
＜『藁にもすがる獣たち』追加キャスト コメント全文＞
■成宮寛貴（江波戸良介役）
城定さんからドラマに続いて本作でもお声がけいただき、とても幸せでした。僕が演じた江波戸良介は、荒々しさと情けなさ、男らしさと女々しさを併せ持つ人物です。しゃがれた声で彼の持つ粗さや哀愁といった人物像を表現できるよう意識しながら、この役に向き合いました。
本作では、主人公でYouTuber役の鈴鹿さん、悪女を演じる森さん、そして僕が演じる不良警官など、さまざまな登場人物たちが1億円を巡って争います。金に目がくらみ、欲にまみれていく登場人物たちと、巡り巡る1億円の行方をぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■森七菜（し〜な役）
派手な演出もあり、撮影は凄く楽しかったです。登場人物たちがひとつのバッグを取り合い、大金の入ったバッグがいろんなところへ転々としていく様を観客の皆様には神様の目線で楽しんでもらえる作品となっていると思います。ぜひ劇場でお楽しみください。
【動画】成宮寛貴＆森七菜演じるワルが大暴れ！ 映画『藁にもすがる獣たち』
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を鈴鹿央士主演で映画化。弱小YouTuberが見つけた1億円をきっかけに、出会うはずのなかった人物たちが金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。監督は『嗤う蟲』『死ぬほど愛して』の城定秀夫、脚本は『岸辺露伴は動かない』シリーズの小林靖子。バイト先のネットカフェで誰かが置いていった怪しいボストンバッグを見つけ、思いもよらぬ大金を手にした弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿央士）。その日から寛治の日常は一変し、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく…。
成宮が演じるのは、裏社会と繋がりを持ち、ヤクザへの多額の借金で窮地に立つ生活安全課の不良警官・江波戸良介。宮本亞門が手掛けた舞台『サド侯爵夫人』では女性役で主演を務めるなど多彩なキャラクターを演じ分ける成宮が、本作では金欲にまみれた悪徳警官役に挑む。
森は金至上主義、夜の気配を全身に纏う謎めいた“夜職悪女”・し〜なを演じる。これまでのイメージとはかけ離れた“ヤバすぎる悪女”という配役に、本人も「今までにないような悪さをしている」と語っており、作中では圧倒的な存在感の絶対悪を体現する。
解禁された特報映像では、寛治、江波戸、し〜なを中心に1億円を巡る命がけのマネーサバイバルが始動。得体の知れないボストンバッグを見つけ、気楽にYouTube撮影をはじめる寛治だったが、中身を覗くと「え？ …マジ？？」と絶句。手を出してはいけない金だと感じながらも、見たことのない札束の魔力に抗えず手を伸ばしてしまう。江波戸、し〜なも登場し、暴カ、アクション、銃撃戦まで展開されるスリリングな映像となっている。
ティザービジュアルでは、札束に囲まれた寛治、江波戸、し〜なが緊迫感に満ちた表情を見せている。“大金をめぐる、ループ型ノンストップ・サスペンス”というキャッチコピーが示す、登場人物の運命が循環する予測不可能なマネーサバイバルとは。
映画『藁にもすがる獣たち』は、9月25日より全国公開。
＜『藁にもすがる獣たち』追加キャスト コメント全文＞
■成宮寛貴（江波戸良介役）
城定さんからドラマに続いて本作でもお声がけいただき、とても幸せでした。僕が演じた江波戸良介は、荒々しさと情けなさ、男らしさと女々しさを併せ持つ人物です。しゃがれた声で彼の持つ粗さや哀愁といった人物像を表現できるよう意識しながら、この役に向き合いました。
本作では、主人公でYouTuber役の鈴鹿さん、悪女を演じる森さん、そして僕が演じる不良警官など、さまざまな登場人物たちが1億円を巡って争います。金に目がくらみ、欲にまみれていく登場人物たちと、巡り巡る1億円の行方をぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■森七菜（し〜な役）
派手な演出もあり、撮影は凄く楽しかったです。登場人物たちがひとつのバッグを取り合い、大金の入ったバッグがいろんなところへ転々としていく様を観客の皆様には神様の目線で楽しんでもらえる作品となっていると思います。ぜひ劇場でお楽しみください。