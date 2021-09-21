世界文化遺産・仁和寺（京都市右京区）の御室桜（おむろざくら）。遅咲きの八重桜として知られる。

世界文化遺産・仁和寺 二王門 京都三大門のひとつ 珍しく道路に面している〈2026年4月12日撮影 京都市左京区〉

古都・京都の春のフィナーレを彩る。



樹高が2〜3メートルと低いのが特徴で、国宝・五重塔を背景にした雲海のような景色は圧巻。

御室桜は「鼻が低い」のと、「花の背丈が低い」のをかけて「お多福桜」とも呼ばれる。

京都の俗謡に、「鼻（花）は低くても人が好く」とあり、“外見よりも、親しみやすさや愛嬌を持っているほうが、人から愛されるのだ”と詠まれている。

2026年の桜の開花は早く、葉桜が目立つが御室桜は見頃に

五重塔前の枝垂れ桜も美しい

例年より桜の開花が早くなった2026年。近畿のソメイヨシノは早く散っていったが、御室桜は4月中旬に満開を迎えた。

御室桜は雲海のように

東京から京都観光に訪れた4人は中学校時代からの同級生「上野恩賜公園や新宿御苑の桜は散ってしまったけど、御室桜は見頃なのが嬉しい」〈2026年4月12日撮影〉

4月12日、重要文化財・観音堂（通常は非公開）で、白い法衣を着た僧侶がバイオリンを奏でていた。

大原英揮（おおはら・えいき）さん。仁和寺を本山とする真言宗御室派の布教師として、2016年から春の「桜布教」として、仁和寺でバイオリンを演奏している。

仁和寺・観音堂でヴァイオリンを奏でる大原英揮師〈2026年4月12日撮影〉

岡山県倉敷市の音楽一家に生まれた大原さんは、3歳からバイオリンを始め、国立音楽大学を卒業した異色の僧侶。

コロナ禍の2020年の春、全国で緊急事態宣言が出され、外出自粛によるストレスを和らげてもらおうと仁和寺が公式X（当時はツイッター）に投稿したところ、約500万回再生されたという。

大原英揮師の“桜布教”は4月11〜12日に開催され、多くの参拝者が法話とヴァイオリン演奏に耳を傾けた

本来は回廊での演奏、この日は急上昇する気温に配慮し、観音堂外陣で行われた ※許可を得て撮影しています（画像の一部を加工）

通常ならば回廊で演奏するのだが、この日、近畿地方の日中の最高気温は25度まで急上昇し、仁和寺が拝観者の安全に配慮し、急きょ堂内・外陣でのコンサートに切り替えた。

大原さんは、「花は咲く（東日本大震災チャリティーソング）」「時代（中島みゆき）」「また君に恋してる（ビリーバンバン）」など6曲を演奏。

合間にはさんだ法話では、「気持ちが苦しいとき、“苦”の文字を“にがい”と読んでみると、『良薬は口に苦し』という言葉通り、快方に向かうきっかけになるかも知れない」、また「私たちは古来から美しい自然に親しんで生きているが、逆に災害というマイナスのエネルギーを与えるのも自然。私たちはその都度、祈りを捧げ、祭祀によって鎮めてきた。そうやって今を生きていることに感謝していただきたい」と説いた。

白い法衣でヴァイオリンを奏でる大原英揮師〈2026年4月12日撮影 京都市右京区・仁和寺〉

※太平洋戦争末期の1945（昭和20）年1月、敗戦濃厚の中、元総理大臣・公爵の近衛文麿が仁和寺を訪れ、戦争終結のためには昭和天皇を退位させるしかないと考え、仁和寺で出家させる案を練ったこともあったという。