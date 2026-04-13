現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十四回「絶体絶命！」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第十五回「姉川大合戦」の予告が話題になっています。

＊以下第十四回のネタバレを含みます。

＜第十四回のあらすじ＞

浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。

しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。

兄弟の命がけの撤退戦が始まる！

その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

「小谷攻めじゃ。浅井を討ち滅ぼす！」

信長は浅井討伐へと舵を切る。

その眼差しに、もはや迷いはない。

一方、長政もまた、小谷城に陣を敷き、迎え撃つ覚悟を固めていた。

お市様の身が危のうなりまする！

緊迫する戦局の中、家康は信長の気迫に押され、たじろぐ様子を見せる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

誰かと対面し、手にした文を破り捨てる半兵衛。

相手に近づき、策を進言しようとする。

背景には小一郎の声が響く。

「お市様の身が危のうなりまする！」

長政と市の心は通じ合い…

場面は変わり、「そなたに、そばにいてもらいたい」と静かに語りかける長政。

市はその手を握る。

真剣な表情の小一郎の妻・慶、その背後には男性の姿が――。

やがて戦は激しさを増し、刃と刃がぶつかり合い、命が次々と散っていく。

「今ここからは生き延びるために戦うのじゃ」

血ににじんだ刀を構える小一郎の横顔。

その頬は返り血で赤く染まり、見つめる視線の先には――

――――

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。