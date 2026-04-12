11日に行われた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』で東京五輪柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直寿が同柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロンに挑むも、ウルフの豪快な大外刈りで一本負け。最後は“くの字”になってマットに叩きつけられたが、この勝負を決した“一撃”が「ノッコンなら脳震盪」「STOは最強」などの反響を呼んでいる。

【映像】高藤を沈めた“一撃”がまるで「STO」（実際の様子）

柔道五輪金メダリスト同士の“夢”の対決とあって、体重差はあるものの、試合は張り詰めた空気のまま進んだ。体格差を生かしてウルフが試合を優位にコントロールして迎えた残り時間1分30秒、突如、劇的な幕切れを迎えた。

組み手の争いから右手で左袖を引いたウルフはすかさず左足を掛けると、高藤を跳ね上げるような大外刈りで1回転させた。技のキレもあり、ぐるっと回転してマットに叩きつけられた高藤の体は“くの字”に折れ曲がるほどの衝撃だった。

この強烈な大外刈りを受け、一部ファンが「STOは最強」「おっそろしい投げだな」「一般人なら頭かち割れてたねw」「STOですよねーw」「小川直也ですやん」などと次々反応。中には、同じくウルフに挑み秒殺されたノッコン寺田を引き合いに出し「ノッコンなら脳震盪」といった声も聞かれた。それほどの威力だった。

STOとは、バルセロナ五輪柔道銀メダリストで、引退後はプロレスラー、総合格闘家として活躍した小川直也の必殺技（スペース・トルネード・オガワ）のこと。同必殺技が大外刈りを起源としていることもあり、引退後に新日本プロレスで活躍するなど、小川と似た道を歩み始めた重量級の雄であるウルフの現在の姿を重ね合わせた一部のプロレスファンがざわついたようだった。