【PEANUTS】「Mila Owen」に音楽を楽しむデザインのアイテムが登場！
レディースブランド「Mila Owen（ミラ オーウェン）」より、ピーナッツコミックとのコラボレーションコレクションを4月24日（金）に全国のSHOP・各オンラインストアにて販売される。
＞＞＞PEANUTS RECORDS×Mila Owenコレクションをチェック！（写真10点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
Mila Owenに、そんな世界中で愛され続けているピーナッツとの初のコラボレーションアイテムが登場する。
レコードレーベルのデザインを思わせる "PEANUTS RECORDS" のアートをあしらった今回のカプセルコレクションは、「スヌーピー」「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」がそれぞれ音楽を楽しむ姿がデザインされている。
またウェアだけでなく、春から夏にかけて重宝する保冷バッグ＆タンブラー、愛らしいチャームなど行楽シーズンにぴったりの小物も豊富にラインアップしたコレクションとなっている。
販売に先駆け、アイテムラインアップページをオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE（マッシュストア）」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開、4月17日（金）12：00（正午）よりWEB先行予約が開始される。
＞＞＞PEANUTS RECORDS×Mila Owenコレクションをチェック！（写真10点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
レコードレーベルのデザインを思わせる "PEANUTS RECORDS" のアートをあしらった今回のカプセルコレクションは、「スヌーピー」「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」がそれぞれ音楽を楽しむ姿がデザインされている。
またウェアだけでなく、春から夏にかけて重宝する保冷バッグ＆タンブラー、愛らしいチャームなど行楽シーズンにぴったりの小物も豊富にラインアップしたコレクションとなっている。
販売に先駆け、アイテムラインアップページをオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE（マッシュストア）」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開、4月17日（金）12：00（正午）よりWEB先行予約が開始される。
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