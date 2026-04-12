西武園競輪場のG3「第1回平原康多カップ」は決勝が行われ、真杉匠の背後から吉田拓矢（30＝茨城）が差し切って優勝した。

地元ラインの果敢な仕掛けにも動じることなく、7番手で勝負どころを迎えた栃茨ライン。真杉が素晴らしいスピードでスパートをかけると吉田、金子幸央もきっちりついていって3人で前に出た。最後の直線で吉田が真杉をかわしてV。真杉2着、金子も3着でラインによる上位独占。吉田の右腕が上がった。

吉田は「連戦の疲れはあったが“平原康多カップ”だけは勝ちたいと思っていた」と笑顔を見せた。

そしてラインへの感謝を口にした。「本来なら栃木の金子さんが番手。だが、金子さんが“番手を回ってくれ”と言ってくれた。真杉君も頑張ってくれた。凄いダッシュで離れかけたけど何とか付けられて良かった」

勝負どころではVを確信したという。「これで優勝はできると思った。あとは真杉君をどれだけ残せるか。2、3着が気になったが、結果ワンツースリーで良かった」

今や鉄壁と化した栃茨ライン。ダービーに向けて、楽しみしかない。「まるで地元のような大声援に感謝」（吉田）。最高の盛り上がりとなった第1回平原康多カップだった。