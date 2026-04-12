お弁当のすきまに！「ちくわきゅうり」を作るときに破れない方法

目からウロコ！太いきゅうりでも破れない方法

お弁当のすきまに便利な「ちくわきゅうり」。太いきゅうりだとちくわが破れてしまうことはありませんか？ 今回は、それをあっさり解決する方法をご紹介します。



家にあるあの道具で一発解決

1. きゅうりは縦4等分に切り、それぞれ長さを半分に切る。

2. ピーラーできゅうりの角を落とす。





3. ちくわにきゅうりを詰める。





感動級の簡単裏ワザ

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも「ピーラー裏ワザすごい！」「本当に裂けなかった！」など、簡単に作れるレシピが大絶賛されています。





ピーラーできゅうりの角を落とすだけの簡単裏ワザ。これだけで太いきゅうりでもちくわが破けることなく作れます。ぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。