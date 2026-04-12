えっ食べられるの…？！気になりすぎて買うしかなかった100均の栽培キット

おしゃれなカフェなどでときどき見かける、食用のお花。おうちでも楽しめたらうれしいですよね！そこでおすすめしたいのが、ダイソーの栽培キット！なんと330円（税込）で必要なアイテムがすべてそろい、エディブルフラワーを栽培できるんです。栽培が終わったあとの処分もしやすいタイプで、気軽に始められますよ！

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商品情報

商品名：栽培セット コーンフラワー

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480918020

園芸初心者必見！ダイソーで見つけたお手軽栽培キット

今回ご紹介するのはダイソーの園芸グッズ売り場で見つけた、お手軽園芸キット！その名も『栽培セット コーンフラワー』です。

コーンフラワーは観賞用としてはもちろん、エディブルフラワーとしても育てられる、食べられるお花なんです！

お値段は330円（税込）とお手頃価格ながら必要な土と、袋プランター、種がセットになったスグレモノ。

この手のキット商品はしっかりとしたプランターがセットになっているものも多いですが、手軽に楽しみたいという方にとっては楽しんだ後の処分に困るもの。

でも『栽培セット コーンフラワー』は、袋プランターなので廃棄がラクラクです。

また、袋プランターの中央には絵や文字を書くスペースがあり、オリジナルのプランターを作ったり、なにを育てているかを記載することができますよ！

観賞用だけじゃない！エディブルフラワーにもなる『栽培セット コーンフラワー』

準備はシンプル。大きめの容器にココヤシ圧縮土を入れたら、400〜500mlの水を入れてふくらませます。すると圧縮土が600〜700mlにふくらみますよ。

ふくらんだらココヤシ圧縮土をほぐし、水を切ってから袋プランターに入れていきます。このとき、室内で栽培する場合は袋プランターを受け皿の上に置きましょう。

種はこちら！春にまけば約90日で開花し、秋にまけば約180〜200日で開花します。

種が重ならないよう中央にまき、軽く用土をかけたら土が乾燥しないよう、水をやりましょう。あとは日当たりのいい場所で管理します。

発芽し始めたら液体肥料をあげたり、間引きなどを行います。また、観賞用とエディブルフラワー用は分けて栽培し、エディブルフラワーには農薬を使用しないか、エディブルフラワー専用の指定農薬を使用します。

袋プランターの底は、このようにメッシュ状になっていて水はけ◎。肥料や間引きなどはやや手間がかかりますが、園芸初心者さんにもやさしい栽培キットですよ。

今回はダイソーで購入した『栽培セット コーンフラワー』をご紹介しました。330円（税込）とお手頃価格ながら、食用にもなるお花が栽培できるスグレモノ。

園芸初心者さんから、園芸が趣味という方にもおすすめな商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。