俳優の山本裕典が挑む「オファー待ち30時間マラソン」が2日目を迎え、スタートを前に宿泊先の風呂でリフレッシュする姿が公開された。

【映像】山本裕典の入浴シーン

ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、特別番組『30時間限界突破フェス』を放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、伊豆諸島の三宅島を舞台に、12日夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走を目指すものである。番組『愛のハイエナ』内のホスト企画で大きな注目を集めるも、一向に仕事が増えないという現状を打破するため、30時間の走りと並行して、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を狙う。

スタートから一夜明けた12日午前、三宅島の旅館の脱衣所から中継が繋がると、そこには湯船に浸かってリラックスする山本の姿があった。中継で繋がっている高橋弘樹プロデューサーから「どうですか？湯加減は？」と尋ねられると、山本は少し疲労感を滲ませつつ「湯加減は最高です。昨日の疲れが出てるので、温泉でもつかって癒されたい」と、2日目の激走に向けた現在のコンディションを語った。

山本の貴重な入浴シーンに視聴者は「肌綺麗ね」「つるつるっっっっw」「なんの企画や」「なぜサービスタイム」「少し疲れてるw」などの声が上がっていた。