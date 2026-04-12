「仲良しモード満開」りくりゅうペア、密着し笑顔見せるショットに反響！ 「この笑顔大好きすぎる」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・りくりゅうペアの三浦璃来選手は4月9日、自身のInstagramを更新。ペアを組んでいる木原龍一選手との仲良しショットを披露しました。
【写真】三浦璃来＆木原龍一の仲良しショット
また、「みなさまからのご質問にお答えする 【りくりゅうさん質問です】が開催されますのでXのGoogle Japan 公式アカウントをぜひチェックしてください！」と、Googleコラボレーション企画の告知もしています。
ファンからは、「ふたりの笑顔も最高」「Googleとコラボ楽しみにしてました！」「良い写真」「ふたりとも素敵です」「りくちゃんの笑顔可愛すぎます」「仲良しモード満開」「見ているだけで､幸せになりますね」「ほんとに色んな努力が報われてよかったですね」「2人の笑顔素敵です」「2人とも可愛い！癒されます」「りくりゅう最高」「やばいめっちゃこの笑顔大好きすぎる」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】三浦璃来＆木原龍一の仲良しショット
「見ているだけで､幸せになりますね」三浦選手は「このたびGoogle 様とコラボレーションをさせていただくことになりました！」とつづり、1枚の写真を投稿しています。木原選手と身を寄せるツーショットを披露。三浦選手は手にGoogleのアイコンマークのぬいぐるみを持っています。満面の笑みを見せる2人からは幸せそうな雰囲気があふれています。
ファンからは、「ふたりの笑顔も最高」「Googleとコラボ楽しみにしてました！」「良い写真」「ふたりとも素敵です」「りくちゃんの笑顔可愛すぎます」「仲良しモード満開」「見ているだけで､幸せになりますね」「ほんとに色んな努力が報われてよかったですね」「2人の笑顔素敵です」「2人とも可愛い！癒されます」「りくりゅう最高」「やばいめっちゃこの笑顔大好きすぎる」と、称賛する声が相次ぎました。
同日に木原選手も投稿同日に木原選手も同じ写真と投稿文を公開。ファンからは、「コラボおめでとうございます！」「お二人に質問できるなんて嬉しい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)