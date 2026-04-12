【エラー 第1話】ユメ（畑芽育）、未央（志田未来）には言えない“人生最大の過ち”とは
【モデルプレス＝2026/04/12】女優の畑芽育と志田未来がW主演を務める「エラー」（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜よる10時15分〜）の第1話が、12日よりスタートする。
【写真】畑芽育、オフショル姿で美デコルテ披露
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を弥重早希子氏によるオリジナル脚本で描く。
規制線が張られた現場には、遠巻きに様子をうかがう中田ユメ（畑芽育）の姿が。大迫未央（志田未来）は、母・美郷（榊原郁恵）の死との向き合い方に苦しんでいた。担当刑事・遠藤（岡田義徳）は、美郷が自ら命を絶った可能性が高いというが、遺書はなく、動機は不明で…。美郷の死亡現場に居合わせた男性が重体に陥っていると知らされるも、未央は謝罪の言葉も浮かばず現実を受け止めきれない。母の死に涙すら流せずにいた。
ある日、未央のアパートに引っ越し業者としてユメが現れる。未央が美郷の娘であると気づいたユメは、生気を失う未央の様子に心が締め付けられる。実家への引っ越しを終えた未央、1人虚ろな面持ちで「いっそ母を追って…」。と、ガラスを割って飛び込んでくるユメ。その手には、美郷の遺書が握られていた。実はあの日、美郷に会っていたユメは、「死にたい」と漏らす美郷を止められなかった、と苦しんでいたというのだ。
あなたのせいじゃない、と声をかける未央。以来、友達のような関係になっていく2人。しかしユメには、未央に言えない秘密があった。それは、あの日ユメが犯した“人生最大の過ち”について。その事実は、恋人の佐久間（藤井流星）や、ユメの母・千尋（栗山千明）にも関係しているようで…。かけがえのない人の過ちを、赦すことはできるのか？罪悪感と友情の物語が幕を開ける。
（modelpress編集部）
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◆畑芽育＆志田未来W主演「エラー」
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を弥重早希子氏によるオリジナル脚本で描く。
◆「エラー」第1話あらすじ
規制線が張られた現場には、遠巻きに様子をうかがう中田ユメ（畑芽育）の姿が。大迫未央（志田未来）は、母・美郷（榊原郁恵）の死との向き合い方に苦しんでいた。担当刑事・遠藤（岡田義徳）は、美郷が自ら命を絶った可能性が高いというが、遺書はなく、動機は不明で…。美郷の死亡現場に居合わせた男性が重体に陥っていると知らされるも、未央は謝罪の言葉も浮かばず現実を受け止めきれない。母の死に涙すら流せずにいた。
ある日、未央のアパートに引っ越し業者としてユメが現れる。未央が美郷の娘であると気づいたユメは、生気を失う未央の様子に心が締め付けられる。実家への引っ越しを終えた未央、1人虚ろな面持ちで「いっそ母を追って…」。と、ガラスを割って飛び込んでくるユメ。その手には、美郷の遺書が握られていた。実はあの日、美郷に会っていたユメは、「死にたい」と漏らす美郷を止められなかった、と苦しんでいたというのだ。
あなたのせいじゃない、と声をかける未央。以来、友達のような関係になっていく2人。しかしユメには、未央に言えない秘密があった。それは、あの日ユメが犯した“人生最大の過ち”について。その事実は、恋人の佐久間（藤井流星）や、ユメの母・千尋（栗山千明）にも関係しているようで…。かけがえのない人の過ちを、赦すことはできるのか？罪悪感と友情の物語が幕を開ける。
（modelpress編集部）
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