【ひらがなクイズ】1分げすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 法律や建物の設計がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、社会のルールから専門的な活動まで、日常でもよく耳にする3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ぽう
□□ちく
□□きゅう
ヒント：国の最も基本的な法律や、家やビルなどを建てること、そして新しい事実を見つけるために詳しく調べることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けん」を入れると、次のようになります。
けんぽう（憲法）
けんちく（建築）
けんきゅう（研究）
どれも正しい言葉になりますね。今回は社会生活や学問において非常に重要な言葉が並びました。一見すると硬い印象の言葉でも、音の響きを頼りに検索することで、脳のネットワークが活性化され、言葉を引き出す力が養われますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、社会のルールから専門的な活動まで、日常でもよく耳にする3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ちく
□□きゅう
ヒント：国の最も基本的な法律や、家やビルなどを建てること、そして新しい事実を見つけるために詳しく調べることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：けん正解は「けん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けん」を入れると、次のようになります。
けんぽう（憲法）
けんちく（建築）
けんきゅう（研究）
どれも正しい言葉になりますね。今回は社会生活や学問において非常に重要な言葉が並びました。一見すると硬い印象の言葉でも、音の響きを頼りに検索することで、脳のネットワークが活性化され、言葉を引き出す力が養われますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)