◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権

Ｇ１馬３頭が参戦した牝馬限定重賞は１０頭で争われ、２５年オークス馬で４番人気のカムニャック（４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は２着。４コーナー３番手から上がり３ハロン最速タイの３３秒２の末脚で伸びたが、惜しくも首差届かなかった。

秋華賞１６着からＶ字復活はならなかった。前走は断然の１番人気に推されながら、スタート直前にゲート内で立ち上がる姿も。レースでも４角手前で手応えが怪しくなり、最後は大きく後退した。復権を期した始動戦にはローズＳを快勝した仁川を選択。エンブロイダリーに敗れはしたが、Ｇ１馬の力を示した。

勝ったのは１番人気のエンブロイダリー（クリストフ・ルメール騎手）で勝ちタイムは１分３１秒６。５番人気のルージュソリテール（西塚洸二騎手）が３着だった。

川田将雅騎手（カムニャック＝２着）「前回よりはるかに我慢してくれました」

友道調教師（カムニャック＝２着）「良かったんじゃないですかね。思っていた競馬をしてくれました。今日は全部を見たかった。特に精神状態ですかね。装鞍からパドック、馬場入りまで、想定の範囲内でした。分かっていたことだけど、スローペースが心配でしたが、しっかり折り合っていました。ジョッキーも『めどが立った』と言っていました。この後は在厩でヴィクトリアマイルへ。次があるので、今回も目いっぱいはやっていませんからね。今日の競馬を見たら、東京の方が合ってそうです」

西塚洸二騎手（ルージュソリテール＝３着）「よく頑張りました」

幸英明騎手（クランフォード＝４着）「最後までしっかり伸びていますけどね。ハナか２番手というイメージでした。勝った馬がまさか行くとは思っていなかったです。勝った馬が強かったですね」

西村淳也騎手（ビップデイジー＝５着）「強いメンバーのなか、よく頑張ってくれたと思います」

松山弘平騎手（カナテープ＝６着）「前残りの展開で、最後までよく脚を使っていました。頑張ってくれました」

酒井学騎手（エポックヴィーナス＝７着）「出していくと（ハミを）かむところがあるのですが、あまりかんでいる感じはなく、以前に乗った時よりコントロールはしやすかったです。最後は苦しくなって内にもたれたけど、まっすぐ走っていればと…。自己条件ならと思います」

岩田望来騎手（ラヴァンダ＝８着）「ポジション良く競馬が出来たんですが…。敗因が分かりません。期待していたのですが…」