“mofusand×サンリオ”コラボ第3弾！ パステルカラーの「ぽてふわマスコット」など約50種登場
イラストレーター“ぢゅの”氏が描くmofusandとサンリオのキャラクターがコラボレーションした「mofusand×サンリオキャラクターズ」アイテムが、4月17日（金）から、公式サイト「mofusand もふもふマーケット」や公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」などで発売される。
【写真】お出かけスタイルもかわいい！ コラボ第3弾アイテム一覧
■心ときめくアイテム
今回コラボ第3弾として発売される「mofusand×サンリオキャラクターズ」は、みんなでなかよく遊園地へおでかけする夢のような世界観を、淡いパステルカラーで表現したアイテム約50種類。
ラインナップには、にゃんこたちがサンリオキャラクターズのふわふわスーツを身にまとった「ぽてふわマスコット」や「おでかけバッグ入りにゃんこマスコット」をはじめ、人気のフロッキー素材を使った「もふもふフロッキーフィギュアコレクション」など、心ときめくアイテムが並ぶ。
また、遊園地ではしゃぐにゃんこたちをあしらった「ふかふかキルティングバッグ」や「ポケットティッシュが入るポーチ」が展開されるほか、キーホルダー、シール、ステーショナリー、カプセルトイといった、日常をかわいく彩る商品もそろう。
【写真】お出かけスタイルもかわいい！ コラボ第3弾アイテム一覧
■心ときめくアイテム
今回コラボ第3弾として発売される「mofusand×サンリオキャラクターズ」は、みんなでなかよく遊園地へおでかけする夢のような世界観を、淡いパステルカラーで表現したアイテム約50種類。
また、遊園地ではしゃぐにゃんこたちをあしらった「ふかふかキルティングバッグ」や「ポケットティッシュが入るポーチ」が展開されるほか、キーホルダー、シール、ステーショナリー、カプセルトイといった、日常をかわいく彩る商品もそろう。