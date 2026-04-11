「ぽてふわマスコット」（各2200円）　※価格は税込み

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　イラストレーター“ぢゅの”氏が描くmofusandとサンリオのキャラクターがコラボレーションした「mofusand×サンリオキャラクターズ」アイテムが、4月17日（金）から、公式サイト「mofusand もふもふマーケット」や公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」などで発売される。

【写真】お出かけスタイルもかわいい！　コラボ第3弾アイテム一覧

■心ときめくアイテム

　今回コラボ第3弾として発売される「mofusand×サンリオキャラクターズ」は、みんなでなかよく遊園地へおでかけする夢のような世界観を、淡いパステルカラーで表現したアイテム約50種類。

　ラインナップには、にゃんこたちがサンリオキャラクターズのふわふわスーツを身にまとった「ぽてふわマスコット」や「おでかけバッグ入りにゃんこマスコット」をはじめ、人気のフロッキー素材を使った「もふもふフロッキーフィギュアコレクション」など、心ときめくアイテムが並ぶ。

　また、遊園地ではしゃぐにゃんこたちをあしらった「ふかふかキルティングバッグ」や「ポケットティッシュが入るポーチ」が展開されるほか、キーホルダー、シール、ステーショナリー、カプセルトイといった、日常をかわいく彩る商品もそろう。