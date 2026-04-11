◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。日本人新記録となる４４試合連続出塁を達成できるかに注目だ。

大谷は開幕から本拠地での６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘、本塁打０、長打０、打点０と調子が上がらなかったが、３〜８日（同４〜９日）の敵地でのナショナルズ、ブルージェイズの６連戦では２７打数９安打の打率３割３分３厘、３本塁打、８打点と一気に調子が上向いた。大谷は状態について「徐々に上がってきているかなという段階なので、いきなりよくなることはあまりないですし、徐々に徐々に５月くらいに向けて、状態が上がってくれば今まで通りのペースでいけるのかなとは思います」と冷静に分析していた。

８日（同９日）の敵地・ブルージェイズ戦では２四死球で、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続いている連続試合出塁が「４３」となって、２００９年にイチロー（マリナーズ）が樹立した日本人記録に並んだ。この日の試合で出塁すると、日本人新記録となる。これまで多くの記録を打ち立ててきた大谷の新たな一歩に注目だ。

レンジャーズの先発はクマール・ロッカー投手（２６）。２１年にドラフト１巡目（全体３位）でレンジャーズに指名され、２４年にメジャーデビューした身長１９６センチの右腕だ。今季は４日（同５日）の本拠地・レッズ戦で先発したが、５回６安打２失点で敗戦投手になった。父のトレイシーは元ＮＦＬ選手で、メジャーリーガーでは珍しくインドにルーツを持つ選手でもある。大谷は初対戦だ。

この日はドジャースタジアムの来場者先着５万４０００人に大谷のボブルヘッド人形が配布される一戦。ドジャース移籍後、大谷のボブルヘッドデーは７度目で、これまで配布日には、デコピン始球式、先頭弾、サヨナラ弾、２打席連続弾、２年ぶり白星など、圧巻の活躍を見せてきた。今季の本拠地初アーチ、４４試合連続出塁の日本人新記録の期待がかかる。

◆大谷のこれまでのドジャースでのボブルヘッドデー（現地時間）

▽２４年５月１６日 ２―０、１盗塁 試合前から球場外に長蛇の列

▽２４年８月２８日 ４―２、１本塁打１打点２盗塁 デコピン始球式＆先頭打者本塁打

▽２５年４月２日 ５―３、１本塁打１打点 サヨナラ弾で開幕８連勝

▽２５年５月１５日 ５―２、２本塁打６打点 ２打席連続弾＆６打点の大暴れでチーム１９得点

▽２５年８月２７日 ５―１ 投手で５回２安打１失点で７４９日ぶり白星

▽２５年９月１０日 ３―１、１打点 適時打＆４連勝で地区Ｖマジック１３