あす11日（土）は、西日本や東日本は天気が回復してたっぷりの日ざしに恵まれるでしょう。最高気温は25℃以上の夏日が続出する予想で、東京は26℃と、今年初めて25℃以上の夏日になりそうです。熊谷（埼玉）は29℃で、7月上旬並みの暑さになるでしょう。

【台風4号】今後の進路をCGで見る

11日（土）は北日本で荒天のおそれ

あす11日（土）は、北日本で雨や風が強まりそうです。内陸や山沿いでは雪が降り、まだ大雪となるおそれもあります。車の運転に気をつけた方がいいでしょう。一方、西日本や東日本は朝からたっぷりの日ざしに恵まれて気温が上がりそうです。

4月と思えぬ暑さ 東京は今年初の夏日か

あす11日（土）は朝から気温が高く、西日本や東日本の最低気温は15℃前後と過ごしやすいでしょう。最高気温は25℃以上の夏日が続出する予想で、特に関東で気温が上がりそうです。宇都宮28℃、熊谷（埼玉）29℃と、真夏日まで一歩手前の暑さが予想されています。



まだ体が暑さに慣れていない時季に急に気温が高くなると、熱中症にかかりやすくなります。4月だからと油断せず、早くもこまめな水分補給、風通しのよい服装選びなどの熱中症対策が必要です。



【あす11日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：12℃ 釧路：10℃

青森 ：13℃ 盛岡：14℃

仙台 ：20℃ 新潟：17℃

長野 ：21℃ 金沢：19℃

名古屋：24℃ 東京：26℃

大阪 ：23℃ 岡山：25℃

広島 ：24℃ 松江：21℃

高知 ：26℃ 福岡：24℃

鹿児島：25℃ 那覇：26℃

台風4号が発生中 今後の情報に注意

あさって12日（日）は北日本も天気が回復し、ポカポカ陽気になるでしょう。なお、きょう10日（金）午前3時、日本の南で台風4号が発生しています。今後、発達しながら北上して日本付近に近づく可能性がありますので、今後も最新の情報にお気をつけください。