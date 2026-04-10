宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログ盤を6月24日にリリースする。

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本楽曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌や『綾鷹』CMソングに起用されており、5月6日に配信リリースされる。

7インチアナログ盤には、配信作品とは異なるジャケットビジュアルが使用されている。本日4月10日より各CDショップ／ECサイトにて予約が開始となり、特典として、まる子ちゃんと描きおろしの宇多田ヒカルイラストが使用されたオリジナルマーカー（全5種類）が先着で配布される。

また、7インチアナログ盤のリリース同日には宇多田が“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』（2004）と『ディス・イズ・ザ・ワン』（2009）の初リマスター作品をリリース。LP、カラーLP、SHM-CD、デジタル配信の各形態でリリースされ、Utadaのアルバムは今回が初LP化となる。SHM-CDは2枚組で、リリース当時の各国ボーナストラックやリミックス音源も収録される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）