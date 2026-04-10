プロボクシング前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２４）＝帝拳＝の４か月ぶりの再起戦が、ドクタ―ストップにより中止となったことが１０日、主催者側から発表された。高見は１１日に両国国技館で、前ＩＢＦ世界フライ級王者のアンヘル・アヤラ（２５）＝メキシコ＝とフライ級１０回戦での対戦を予定していた。

取材に応じた帝拳ジム・浜田剛史代表によると、都内のホテルに宿泊していた高見は前夜（９日）の２１時頃には、担当の田中繊大トレーナーから体調に問題ないという報告を受けた。その後、深夜になり体調不良を訴えたことで、病院に行き、医師から試合出場へのストップがかかったという。計量前日でのキャンセルとなり「ウェートを上げて減量も順調だった。水抜き（減量法）はやっていなかったし、緊張なのか…。謝って済む問題ではないが、アヤラ陣営には申し訳ない。いずれにしろ、ＪＢＣ（日本ボクシングコミッション）から出場停止を含めた何らかのペナルティーがあると思う」と話した。

高見は昨年１２月にＷＢＡ、ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦で、レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負け。常に減量苦だったことから、フライ級にウェートを上げ、アヤラ戦は２階級制覇に向けての初陣だった。同興行のメインイベントはＷＢＣ界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦で、那須川天心（帝拳）がフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。