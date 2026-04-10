海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』が、4月14日にアーリーアクセスを開始することが発表された。

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本作は、海賊の黄金時代を舞台にしたオープンワールドサバイバルクラフトだ。インディーゲームの祭典「The Triple-i Initiative」にて、ポケットペアのパブリッシングレーベル「ポケットペアパブリッシング」から発表された。開発はWindrose Crewが手がけている。

2月のSteam Next Festにて公開されたデモ版は、同期間中のウィッシュリスト獲得数で第1位を記録。デモ版のピーク同時接続プレイヤー数は22,000人以上を達成し、80万人以上がデモをプレイした。Steamウィッシュリストは現在150万件を突破しており、未発売タイトルとしてSteamウィッシュリストチャートの世界トップ10にランクインしている。

ゲームの舞台は陸と海をまたぐ広大な世界。多彩なバイオームを冒険しながら、ダンジョンやクエストに挑む。プレイヤーは船長として仲間を集め船を指揮し、接舷戦を含む海戦を繰り広げることができる。黒ひげなどの実在した人物や超自然的な存在が交錯する世界で、強大なボスとの戦闘も用意されている。

他にもサバイバル要素としては、資源を集めて拠点を構築できる。簡素なシェルターから要塞まで自由な建築が可能で、NPCを仲間に加えて集落を発展させることで資源の採取や生産効率を高められる。100以上のダンジョンや探索ポイントが存在し、各種勢力との取引も行える。

プレイモードは、オフラインでのソロプレイに加え、最大4人でのオンライン協力プレイに対応。プレイヤーによるホストと専用サーバーの両方をサポートしている。ワールドは毎回自動生成され、進行状況は異なるワールド間で引き継がれる仕組みだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）