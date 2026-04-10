着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「人生を整える片づけ」です。

【写真】履かない靴を見直した下駄箱はコチラ

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4月は部屋を整えると人生も整い始める

4月。

新しい年度が始まり、環境が変わる方も、そうでない方も、どこか気持ちが落ち着かない季節です。

春の光はやわらかく、街には明るい色が増えているのに、自分の中だけが取り残されているように感じることもあります。

そんなときこそ、暮らしの中で見直していただきたいのが「部屋」です。

何かを始めようとするとき、私たちはつい、外に答えを求めがち。

新しい習い事を始める、予定を増やす、誰かに会う。

それも素敵ですが、一番身近な環境を整えることが、人生を整える第一歩になることがあります。

私自身、体調を崩して仕事を休んだ時期がありました。

思うように動けず、不安ばかりが募る中で、唯一できたのが「小さく片づけること」でした。

机の上を少し整える。

床に置いていたものを戻す。

自分にもできた、と小さな自信になりました。

視界がすっきりすると思考も整う

片づけ講座の受講生さんも同じように言います。

ものが多く、どこに何があるかわからない状態では、気持ちも散らかりやすくなります。



【写真】テーブルの上の置きっ放しのものをひとつ見直す（写真：著者）

反対に、視界がすっきりすると、思考も静かに整っていくでしょう。

ここで大事なのは、「一気に整えよう」としないこと。暮らしの中の“気になる所”をひとつだけ整えることです。

たとえば、リビングの自分の定位置。

テーブルやソファの横や、いつも座る椅子のまわりには、知らないうちにものが集まりやすいものです。

・読みかけの本が何冊も積まれている

・リモコンやメガネの置き場が決まっていない

・郵便物がそのままになっている

ここを、ほんの少し整えてみます。

・本は一冊だけ残して戻す。

・リモコンの定位置を決める。

・紙類を1枚だけでいいので減らす。

それだけで、目に入る景色が変わります。

長くいる場所が整うと気持ちが落ち着きます。

「これから着たい服」に目を向ける

もうひとつは、クローゼット。

3月の記事、「やさしい衣替え」をご紹介し、冬服を見直した方もいらっしゃると思いますが、4月は「これから着たい服」に目を向ける時期です。

・なんとなく残っているけれど、気分が上がらない服

・体型や今の自分にしっくりこない服

そうしたものがあると、毎朝の服選びの小さな迷いが積み重なっていきます。

ハンガーを1本分空けるだけでいい。

心地よく着られるお気入りの服がサッと取り出せるようになる。

それだけで、朝の気分が変わります。

大きく変える必要はない

そして、忘れてはいけないのが玄関です。

玄関は、家の顔。

靴を一足揃える。

履かない靴をひとつ見直す。

一足分空くと気分もスッキリ。

ここまで読んで、「そうは言っても、分かっているけれどできない」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

とてもよく分かります。

片づけは、やった方がいいと分かっていても、気力がないときには動けないものです。

そんなときは、やることを“さらに小さく”してみてください。

・何も動かさなくていいので、ただ部屋を見渡してみる

・気になる場所を一か所だけ見つける

・そこにあるものを、ひとつだけ手に取る

それだけで十分です。

片づけは、「やる・やらない」の二択ではありません。

ほんの少し意識を向けるだけでも、もう整え始めています。

そして、もし今日は何もできなかったとしても、大丈夫。

暮らしは続いていきますし、整えるチャンスはまた訪れます。

空間が整うと表情まで明るくなる

部屋を整えるのに、完璧を目指さなくていい。

大きく変える必要もありません。

けれど、小さく整えた空間は、確実に自分に影響を与えます。

「今日は少し気分がいい」

「もう少しやってみようかな」

私がそうだったように、受講生さんもどんどん表情が明るくなり、人生が整っていくのを感じています。

4月は、整えることにちょっと意識を向けてみる。

それだけで十分です。

春の光が入る部屋で、少し整った空間に身を置くと、これからの時間が、やさしく動き出します。

部屋が整うと、人生も整い始める。

それは、とても静かで、でも確かな変化です。

今年の春は、ほんのひとつの場所から。

そこから、あなたの毎日が少しずつ軽やかになっていきます。