四柱推命で見えてくるカリスマ性を持つ星「偏官」【一番わかりやすい はじめての四柱推命】

四柱推命で見えてくるカリスマ性を持つ星「偏官」とは

度胸ある革命の星面倒見のいい人情家 偏官（へんかん）

偏官の表すこと

責任感が強く、義理堅く、律儀な人が多いでしょう。偏官は特に仁義を重んじるので、大げさな印象を周囲に与えますが、その分慕われます。他者に指示されることが嫌いで、自らの力で道を切り拓こうと努力します。独立心旺盛の個人主義。ただ、変わり者と思われても、社会に上手に馴染む人もいます。情に厚く、困っている人を助けてあげたくなる性分なのですが、過ぎるとお節介になります。弱いものには優しく、強いものには厳しい極端な性格ですが、その情熱を仕事や技術を磨くことに尽くすと、カリスマ性を発揮します。

自分に対してもストイックですから、道を極める格闘家やスポーツ選手にも多い星です。ちょっと近寄りがたい風貌で不愛想に見えますが、「スイーツ巡りが好き」などのようなギャップもあるでしょう。動きたいように動ける環境があれば最大限に自分を活かせるため、職を転々とすることもありそうです。上の立場に就けば、後輩たちをよく可愛がります。

恋愛・結婚

情にもろく押しに弱いところがあり、同情からついつき合ってしまうことも多いでしょう。相手に尽くす傾向があり、尽くした結果、浮気をされたなどというように甘く見られることもあるようです。人によっては気分にムラが出やすく、「もういい！」と相手に感情をぶつけてしまうことも。短気は損気ですから、せっかくのチャンスを台無しにしないように気をつけましょう。

仕事・お金

会社員でもあなたにしかできない業種や技術職、専門職や職人など、その道を極める人が多いでしょう。勝負事が好きなので賭け事で一攫千金を手にしたと思ったら、一晩で財を溶かしてしまう人です。お金に感情や人情を乗せないほうが金運は良くなるでしょう。余裕があると大盤振る舞いし、後輩にイイ格好がしたくなるので、お金の管理は信頼できる人に任せるのが良いです。

心身の状態

偏官は別名・七殺といい、自分で自分を剋する（攻撃する）傾向にあります。ストイックに鍛える、健康オタクになる、ヴィーガン食にこだわるなど、いくら健康なことでも過ぎると体を害してしまいます。また、偏官は「金の陽」ですから、不慮の事故や怪我（特に骨折）に気をつけましょう。金は歯を表します。虫歯をほうっておくと運気が下がりますので、定期健診を忘れずに。

年

親は常に働きに出て家にいる時間が少ないでしょう。活発で行動力がある印象をもたれます。

月

エネルギッシュで、周囲を引っ張っていく天性のリーダー気質。技術を活かした仕事がいいでしょう。

日

情熱家でなにかを任されたいと思います。気持ちをストレートにぶつけますが愛情深いです。

時

細かなことも気遣える親孝行な子どもです。老後は同居もありそうですが、充実した日々を送れます。

【出典】『一番わかりやすい はじめての四柱推命』著：愛新覚羅ゆうはん