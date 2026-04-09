「会えない時間のほうが長いのに…」不倫関係が切れない本当の理由
会える時間は限られているのに、なぜか離れられない。むしろ、会えない時間のほうが長いほど気持ちが大きくなる。そんな感覚に戸惑ったことはありませんか？不倫関係が終わりにくいのは、実はこの“会っていない時間”の影響が大きいからです。
会えない時間が“理想”を膨らませる
頻繁に会えない関係では、相手の現実に触れる機会が少なくなります。その分、優しかった記憶や印象だけが残り、都合よく解釈しやすくなります。結果として、実際の相手以上に“理想の存在”になり、気持ちが手放しにくくなるのです。
「特別な関係」という感覚が強まる
自由に会えない関係ほど、価値を感じやすくなります。短い時間でも会えたときの高揚感が、“特別なつながり”のように感じられるからです。ただ、それは関係の濃さであって、安定とは別のものと言えるでしょう。
「ここまで続いた」が判断を鈍らせる
関係が長くなるほど、人は「今さらやめるのはもったいない」と感じやすくなるもの。これまでの時間や感情が、やめる理由ではなく“続ける理由”にすり替わっていきます。本来は“これからどうしたいか”で決めるべきなのに、過去に引っ張られてしまうのです。
会えない時間が長いほど、気持ちは膨らみやすいもの。ただ、その感情が現実の相手ではなく、理想に向いていないかは一度見直してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
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